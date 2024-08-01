Cardi B объявила о беременности и намекнула на развод с Offset

Американская рэп-исполнительница Cardi B. Фото: Instagram/iamcardib

В сети распространяется информация, что американская рэп-исполнительница Cardi B подала на развод со своим мужем, рэпером Offset. По информации инсайдеров таблоидов, 31-летняя артистка, хочет получить полную опеку над их двумя детьми. Сама певица эти слухи не комментировала, а воспользовалась моментом и объявила о своей беременности.

Соответствующие публикации появились в соцсетях Cardi B.

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Рэпер опубликовала две фотографии, на которых позирует в красном платье с экстремально глубоким декольте. Вырез обнажил живот Cardi B. Видно, что артистка находится на серьезном сроке беременности.

В своем сообщении Cardi B косвенно подтвердила, что планирует расстаться с мужем. Хотя с Offset она уже не раз расходилась, а потом снова сходилась. К примеру, в мае, через пять месяцев после расставания, влюбленные сошлись. Впрочем, кажется, ненадолго.

"С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что провела этот сезон с тобой. Ты принес мне так много любви, жизни и, самое главное, возродил мою силу. Напомнил мне, что я могу иметь все", — написала артистка.

Cardi B трогательно отметила, что будущий ребенок напомнил, что артистке никогда не нужно выбирать между жизнью, любовью и страстью.

"Я так сильно тебя люблю и не могу дождаться, когда увидишь, чего помог мне добиться, что подтолкнул сделать. Гораздо легче сдаться перед жизненными поворотами и испытаниями, но ты, твои брат и сестра показали мне, почему стоит идти вперед", — написала артистка, намекнувшая на окончательный разрыв с Offset.

Напомним, ранее мы писали, что голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности. Также мы рассказывали, что певец Джастин Бибер показал фотографии жены на последних месяцах беременности.