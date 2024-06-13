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На фоне прохождения ВЛК Дантес признался, есть ли у него бронирование

13 июня 2024 06:55
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Стас Кожушко
Редактор
Владимир Дантес проходит ВЛК — что у шоумена с бронированием
Певец, шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале этого месяца шоумен Владимир Дантес показал в сториз своего Instagram, как он пришел в ТЦК обновлять данные. Впоследствии 35-летний уроженец Харькова поехал проходить ВЛК в одной из больниц Киевской области.

Есть ли у него бронирование Владимир рассказал в новом эпизоде "30+" на YouTube-канале RAMINA.

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Есть ли у Дантеса бронирование

В общении с блогерами Раминой Эсхакзай и Еленой Мандзюк Владимир поднял тему, следует ли публичным украинцам освещать обновление данных в ТЦК. В ходе беседы певец рассказал некоторые детали собственного опыта.

"Каждый раз, когда нужно было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования, потому что Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры (иронически улыбается в камеру. — Ред.). Только для цирка и "Єдиного марафону", — заявил Дантес.

По словам Владимира, из-за того, что он ограниченно пригоден, ему необходимо заново проходить ВЛК. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (а также женщин отдельных специальностей) после вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине (с 18 мая 2024 года).

Дантес отметил, что не знает, будет ли он признан годным или нет. Согласно документам, у него запланировано прохождение ВЛК до 14 июня.

Напомним, ранее мы писали, как эмоционально чувствует себя Владимир Дантес в последние месяцы. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Фіолет" Сергей "Колос" Мартынюк присоединился к рядам ВСУ.

ВВК
Владимир Дантес
ТЦК и СП
украинские звезды

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