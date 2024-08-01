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На фоне развода у Джей Ло произошел неожиданный успех на Netflix

1 августа 2024 00:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
У Дженнифер Лопес произошел успех на Netflix, несмотря на проблемы с Беном Аффлеком
Американская певица, актриса Дженнифер Лопес. Скриншот: YouTube/UniversalPictures
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Фильм с американской певицей, актрисой Дженнифер Лопес в главной роли, а именно "Роковая страсть", попал в Топ-10 стриминговой платформы Netflix в США. И это, несмотря на то, что лента вышла в прокат еще в 2015 году.

Об этом сообщает Forbes.

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Успех ленты с Джей Ло на Netflix

По данным Netflix, лента "Роковая страсть", вышедшая в кинотеатрах еще девять лет назад, дебютировала под номером десять в рейтинге лучших фильмов США за прошедшую неделю (с 22 по 28 июля).

В фильме Лопес играет Клер Петерсон, только что разведенную учительницу, имеющую отношения на одну ночь с 19-летним бывшим студентом Ноа Сэндборном ( Райан Гузман). Криминальный триллер привлек внимание зрителей на фоне развода Дженнифер Лопес с актером Беном Аффлеком.

В отличие от еженедельного рейтинга Netflix Top 10 Movies, стриминговая компания не публикует информацию о количестве зрителей или часах просмотра фильмов в чарте.

Несмотря на успех на Netflix, кинокритики в свое время разгромили фильм с Джей Ло. Так, например, эксперты Rotten Tomatoes дали фильму "Роковая страсть" 12% оценки на основе 139 рецензий. Зрители были немного добрее к ленте — оценили его в 34%.

Фильм заработал 36 млн долларов в США и дополнительно почти 17,4 млн долларов за границей (суммарно более 53 млн долларов). И это при бюджете всего в четыре миллиона долларов (без учета промо).

Напомним, ранее мы писали, что появились первые фото дома, который приобрел актер Бен Аффлек отдельно от Лопес. Также мы рассказывали, что режиссер Ридли Скотт раскрыл новые подробности фильма "Гладиатор 2".

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