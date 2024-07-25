Анджеліна Джолі та Бред Пітт завітають на Венеційський кінофестиваль

Кадр з фільму "Біля моря". Фото: Rolling Stone

До одного з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів, Венеційського, залишається місяць. Він пройде з 28 серпня по 7 вересня. На захід завітають голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт, імена яких чи не щодня з’являються в таблоїдах.

Про це повідомляє видання People.

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Попри скандальне розлучення, розбірки за бізнес (здебільшого виноробню у Франції), питання щодо спільних дітей, колишнє зіркове подружжя опиниться одночасно в Італії. Вони мають прем’єри фільмів на Венеціанському кінофестивалі.

Анджеліна Джолі грає головну роль у фільмі "Марія". В драмі акторка перевтілилась в оперну співачку Марію Каллас. Фільм режисера Пабло Ларраїна, який знімав, зокрема, Наталі Портман і Крістен Стюарт, бере участь в конкурсній програмі та змагатиметься за перемогу.

Джолі відвідувала Венеціанський кінофестиваль у 2004 році для промо анімаційного фільму "Акуляча історія". Тоді вона привела на світову прем’єру сина Меддокса, якому тоді було три роки.

Вона також приєдналася до Пітта на червоній доріжці фестивалю у 2007 році на підтримку його фільму "Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса".

Тим часом Пітт возз'єднався з Джорджем Клуні для фільму "Вовки", який буде показаний на цьогорічному фестивалі поза конкурсом. У бойовику режисера Джона Воттса ("Людина-павук: Повернення додому") актори грають вовків-одинаків, яким доручають одну й ту саму роботу.

Зокрема, через одночасну появу скандальних акторів, до Венеційського фестивалю прикута увага багатьох фанатів знаменитостей. Агенти Джолі та Пітта зроблять все можливе, аби ті не перетиналися, запевняють інсайдери.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Венеційському кінофестивалі пройде світова прем'єра фільму режисерки Ольги Журби про війну в Україні. Також ми розповідали, що з'явилися нові подробиці розлучення Джолі та Пітта.