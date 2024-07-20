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Не могли домовитися про виховання дітей — з'явилися нові подробиці розлучення Джолі та Пітта

20 липня 2024 08:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бред Пітт і Анджеліна Джолі мали конфлікти через виховання дітей — деталі
Голлівудські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Бред Пітт і Анджеліна Джолі не могли домовитися про методи виховання дітей. За думкою інсайдерів, це могло стати вирішальною причиною їх розлучення.

Про це пише Daily Mail.

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За інформацією джерела видання, у колишнього подружжя були різні очікування щодо того, як вони хотіли виховувати своїх шістьох дітей — 22-річного Меддокса, 20-річного Пакса, 19-річну Захару, 18-річну Шайло і 16-річних близнюків Нокса і Вів'єн. 

Бред прагнув встановити більше правил для дітей, тоді як Джолі хотіла, щоб їхні діти "були більш незалежними і відповідальними за свій власний графік з раннього віку". 

"Під час шлюбу у них були дуже різні стилі виховання. Бред хотів більше правил для дітей", — йдеться у повідомленні джерела.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі про виховання дітей
Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Shutterstock

Джерело додало, що хоча подружжя "конфліктувало через це", вони все одно покладали однакові надії на своїх дітей. 

"Вони завжди мали однакове бачення майбутнього своїх дітей. Вони хотіли, щоб діти процвітали, пізнаючи світ на власному досвіді, а не лише навчаючись у традиційній школі", — пишуть інсайдери.

Нагадаємо, ми писали, як нове кохання змінило Бреда Пітта. А раніше ми писали про подробиці роману Бреда Пітта з молодшою дизайнеркою. 

Анджеліна Джолі діти Бред Пітт шоу-бізнес закордонні зірки

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