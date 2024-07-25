Анджелина Джоли и Брэд Питт посетят Венецианский кинофестиваль

Кадр из фильма "У моря". Фото: Rolling Stone

До одного из самых престижных международных кинофестивалей, Венецианского, остается месяц. Он состоится с 28 августа по 7 сентября. На мероприятие приедут голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, имена которых ежедневно появляются в таблоидах.

Об этом сообщает издание People.

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Несмотря на скандальный развод, разборки за бизнес (в основном винодельню во Франции), вопросы совместных детей, бывшие звездные супруги окажутся одновременно в Италии. У них есть премьеры фильмов на Венецианском кинофестивале.

Анджелина Джоли играет главную роль в фильме "Мария". В драме актриса превратилась в оперную певицу Марию Каллас. Фильм режиссера Пабло Ларраина, снимавшего, в частности, Натали Портман и Кристен Стюарт, берет участие в конкурсной программе и будет бороться за победу.

Джоли посещала Венецианский кинофестиваль в 2004 году для промо анимационного фильма "Акулья история". Тогда она привела на мировую премьеру сына Мэддокса, которому тогда было три года.

Она также присоединилась к Питту на красной дорожке фестиваля в 2007 году в поддержку его фильма "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".

Тем временем Питт воссоединился с Джорджем Клуни для фильма "Волки", который будет показан на нынешнем фестивале вне конкурса. В боевике режиссера Джона Уоттса ("Человек-паук: Возвращение домой") актеры играют волков-одиночек, которым поручают одну и ту же работу.

В частности, из-за одновременного появления скандальных актеров, к Венецианскому фестивалю приковано внимание многих фанатов знаменитостей. Агенты Джоли и Питта сделают все возможное, чтобы те не пересекались, уверяют инсайдеры.

Напомним, ранее мы писали, что на Венецианском кинофестивале пройдет мировая премьера фильма режиссера Ольги Журбы о войне в Украине. Также мы рассказывали, что появились новые подробности развода Джоли и Питта.