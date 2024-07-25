Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На фоне скандалов Джоли и Питт одновременно посетят Венецианский кинофестиваль arrow

На фоне скандалов Джоли и Питт одновременно посетят Венецианский кинофестиваль

25 июля 2024 08:14
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Анджелина Джоли и Брэд Питт посетят Венецианский кинофестиваль
Кадр из фильма "У моря". Фото: Rolling Stone
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

До одного из самых престижных международных кинофестивалей, Венецианского, остается месяц. Он состоится с 28 августа по 7 сентября. На мероприятие приедут голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, имена которых ежедневно появляются в таблоидах.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Питт и Джоли собираются на Венецианский кинофестиваль

Несмотря на скандальный развод, разборки за бизнес (в основном винодельню во Франции), вопросы совместных детей, бывшие звездные супруги окажутся одновременно в Италии. У них есть премьеры фильмов на Венецианском кинофестивале.

Анджелина Джоли играет главную роль в фильме "Мария". В драме актриса превратилась в оперную певицу Марию Каллас. Фильм режиссера Пабло Ларраина, снимавшего, в частности, Натали Портман и Кристен Стюарт, берет участие в конкурсной программе и будет бороться за победу.

Джоли посещала Венецианский кинофестиваль в 2004 году для промо анимационного фильма "Акулья история". Тогда она привела на мировую премьеру сына Мэддокса, которому тогда было три года.

Она также присоединилась к Питту на красной дорожке фестиваля в 2007 году в поддержку его фильма "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".

Тем временем Питт воссоединился с Джорджем Клуни для фильма "Волки", который будет показан на нынешнем фестивале вне конкурса. В боевике режиссера Джона Уоттса ("Человек-паук: Возвращение домой") актеры играют волков-одиночек, которым поручают одну и ту же работу.

В частности, из-за одновременного появления скандальных актеров, к Венецианскому фестивалю приковано внимание многих фанатов знаменитостей. Агенты Джоли и Питта сделают все возможное, чтобы те не пересекались, уверяют инсайдеры.

Напомним, ранее мы писали, что на Венецианском кинофестивале пройдет мировая премьера фильма режиссера Ольги Журбы о войне в Украине. Также мы рассказывали, что появились новые подробности развода Джоли и Питта.

Анджелина Джоли Брэд Питт Венецианский кинофестиваль зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца