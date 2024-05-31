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На фоне ужасных продаж билетов Дженнифер Лопес отменила свой тур — как она это объяснила

31 мая 2024 22:29
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Стас Кожушко
Редактор
Дженнифер Лопес отменила свой долгожданный тур и объяснила причину
Американская певица, актриса Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отменила свой американский тур This is Me… Live. До этого вокруг него было много сплетен, в частности, о плохих продажах билетов и проблемах с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком. Впрочем, Джей Ло назвала официальную причину.

Об этом сообщает издание Access Hollywood.

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Дженнифер Лопес отменила свой тур

Гастроли должны были пройти в поддержку девятого студийного альбома 54-летней певицы под названием This Is Me... Now. Было запланировано 30 концертов в Канаде и в Соединенных Штатах. Первое шоу датировано 26 июня в Орландо. Финальный концерт должен был пройти 17 августа в родном городе артистки, Нью-Йорке. Впрочем, тур отменен.

"Я очень расстроена тем, что подвела вас. Знайте, пожалуйста, я бы не делала этого, если бы не чувствовала, что это совершенно необходимо. Обещаю, что возмещу вам это, и мы все снова будем вместе. Я вас так сильно люблю. До следующего раза", — написала Джей Ло.

Джей Ло отменила турне
Заявление Дженнифер Лопес об отмене тура. Скриншот: сайт певицы

Представители певицы заявили: Дженнифер берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями. До этого подвергалось сомнению проведение тура из-за низких показателей продажи билетов. Лопес планировала выступать на стадионах и не желала менять их на меньшие площадки.

Также в сети начали обсуждать возможные проблемы в отношениях с Беном Аффлеком. Мол, Дженнифер хотела сделать акцент на их любви, а актер был против этого. Эти слухи голливудская парочка не комментировала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, ранее мы писали, что на Мадонну подал иск в суд ее поклонник из-за концерта певицы. Также мы рассказывали, в каком образе посетила Met Gala 2024 Дженнифер Лопес.

зарубежные звезды
концерт
музыка
Дженнифер Лопес

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