Дженнифер Лопес отменила свой долгожданный тур и объяснила причину

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отменила свой американский тур This is Me… Live. До этого вокруг него было много сплетен, в частности, о плохих продажах билетов и проблемах с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком. Впрочем, Джей Ло назвала официальную причину.

Гастроли должны были пройти в поддержку девятого студийного альбома 54-летней певицы под названием This Is Me... Now. Было запланировано 30 концертов в Канаде и в Соединенных Штатах. Первое шоу датировано 26 июня в Орландо. Финальный концерт должен был пройти 17 августа в родном городе артистки, Нью-Йорке. Впрочем, тур отменен.

"Я очень расстроена тем, что подвела вас. Знайте, пожалуйста, я бы не делала этого, если бы не чувствовала, что это совершенно необходимо. Обещаю, что возмещу вам это, и мы все снова будем вместе. Я вас так сильно люблю. До следующего раза", — написала Джей Ло.

Представители певицы заявили: Дженнифер берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями. До этого подвергалось сомнению проведение тура из-за низких показателей продажи билетов. Лопес планировала выступать на стадионах и не желала менять их на меньшие площадки.

Также в сети начали обсуждать возможные проблемы в отношениях с Беном Аффлеком. Мол, Дженнифер хотела сделать акцент на их любви, а актер был против этого. Эти слухи голливудская парочка не комментировала.

