Бриджертоны — во время пикантной сцены сериала актеры сломали реквизит

Кадр из сериала "Бриджертоны". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

Во время съемок второй части третьего сезона популярного сериала "Бриджертоны" случился пикантный конфуз. Главные актеры во время одной из горячих сцен сломали диван.

Об этом сообщает Page Six.

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Подробности съемок третьего сезона "Бриджертонов"

Актеры Никола Кофлан и Люк Ньютон отлично провели время во время съемок горячей сцены в зеркале в 3 сезоне "Бриджертонов".

Актриса, которая играет Пенелопу Фезерингтон рассказала, что они с партнером по сцене повредили диван во время съемок интимной сцены. Кофлан поделилась фотографией, на которой они с Люком Ньютоном радуются, подняв большие пальцы над сломанной ножкой дивана.

Съемки сериала "Бриджертоны". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

Съемки сериала "Бриджертоны". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

"Вторая часть уже вышла, мы вложили в нее свое сердце и душу, надеюсь, вам понравится смотреть ее так же, как и нам", — обратилась к поклонникам Никола Кофлан.

Ранее актриса заявила о том, что во второй части третьего сезона в сериале добавили горячих сцен именно по ее инициативе.

"Я специально попросила включить определенные реплики и моменты. Когда мне будет 80, хочу оглянуться назад и вспомнить, как я выглядела сексуально!", — объяснила звезда.

Напомним, ранее мы писали, что третий сезон сериала "Бриджертоны" снимала кинооператор с Украины. Также английская актриса Джессика Мэдсен, играющая роль Криссиды Каупер в сериале "Бриджертоны" совершила каминг-аут.