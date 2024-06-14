Бриджертоны — во время пикантной сцены сериала актеры сломали реквизит

На съемках нового сезона "Бриджертонов" случился пикантный конфуз
Во время съемок второй части третьего сезона популярного сериала "Бриджертоны" случился пикантный конфуз. Главные актеры во время одной из горячих сцен сломали диван.
Об этом сообщает Page Six.
Подробности съемок третьего сезона "Бриджертонов"
Актеры Никола Кофлан и Люк Ньютон отлично провели время во время съемок горячей сцены в зеркале в 3 сезоне "Бриджертонов".
Актриса, которая играет Пенелопу Фезерингтон рассказала, что они с партнером по сцене повредили диван во время съемок интимной сцены. Кофлан поделилась фотографией, на которой они с Люком Ньютоном радуются, подняв большие пальцы над сломанной ножкой дивана.
"Вторая часть уже вышла, мы вложили в нее свое сердце и душу, надеюсь, вам понравится смотреть ее так же, как и нам", — обратилась к поклонникам Никола Кофлан.
Ранее актриса заявила о том, что во второй части третьего сезона в сериале добавили горячих сцен именно по ее инициативе.
"Я специально попросила включить определенные реплики и моменты. Когда мне будет 80, хочу оглянуться назад и вспомнить, как я выглядела сексуально!", — объяснила звезда.
Напомним, ранее мы писали, что третий сезон сериала "Бриджертоны" снимала кинооператор с Украины. Также английская актриса Джессика Мэдсен, играющая роль Криссиды Каупер в сериале "Бриджертоны" совершила каминг-аут.
Читайте Новини.LIVE!