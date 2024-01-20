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Как поп-звезда — в сети показали, как выглядела бы принцесса Диана сегодня

20 января 2024 11:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Как поп-звезда — в сети показали, как выглядела бы принцесса Диана сегодня
Принцесса Диана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Художник TikTok под именем jose_arrt показал как принцесса Диана могла выглядеть сегодня. Художник объяснил, благодаря современным тенденциям в мире красоты, как бы выглядела бывшая супруга короля Чарльза ІІІ, если бы она родилась в этом поколении.

Об этом пишет Daily Mail.

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Используя образ принцессы в молодости, художник обновил ее макияж и удлинил волосы. Он также уменшил ее нос и увеличил ее губы, и одел ее в черное платье с золотыми цепочками.

@jose_arrt

если принцессы Диана был забор в этой generation #princessdiana #learnontiktok #royalfamily

♬ The Place That Makes Me Happy - The Moss

Многие в комментариях заметили, что "новая" Диана поразительно похожа на австралийскую поп-звезду Дельту Гудрем. Некоторые считали, что новая Диана похожа на актрису Эмму Робертс или Майю Хоук. Другие увидели сходство с племянницей принцессы Дианы, леди Китти Спенсер. Также в комментариях упомянули австралийскую актрису Элизабет Дебики и звезду Барби Марго Робби.

 

Принцесса Диана глазами блогера. Фото: социальные сети
Принцесса Диана глазами блогера. Фото: социальные сети

Принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Даже спустя годы королевская особа заставляет о себе говорить. Так, платье принцессы Дианы 1985 года побило новый рекорд в области моды. Наряд продали за миллион долларов.

Черное бархатное вечернее платье в стиле балерины продали на аукционе Julien's Auctions в Голливуде в одиннадцать раз дороже ориентировочной цены. По прогнозам, за него должны были выручить 100 000 долларов. Платье идет в комплекте с подплечниками, синей юбкой из органзы, большим бантом и поясом. Теперь лот стал новым рекордсменом как самое дорогое платье Дианы, проданное на аукционе.

Напомним, звезды "Короны" представили последний сезон сериала.

Ранее принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.

Великобритания
принцесса Диана
ТикТок
королевская семья

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