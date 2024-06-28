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Надя Дорофеева сверкнула соблазнительными ножками в экстремально коротких шортах

28 июня 2024 14:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Надя Дорофеева похвасталась ножками.
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников яркой фотосессией. Звезда похвасталась популярностью своего нового хита "Хартбит".

Новые фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка позировала перед камерой в стильном костюме шоколадного цвета с ультракороткими шортами и объемным верхом, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Певица дополнила наряд массивными браслетами золотого цвета, высокими сапогами и мокрой прической.

Надя Дорофеева в обольстительном образе
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева порадовала новыми фото
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева примерила стильную одежду
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Дорофеева похвасталась аудитории популярностью своего трека "Хартбит", который выпустила неделю назад.

"1 000 000 просмотров за 5 дней. #1 – тренды YouTube. #1 – топ чарт Apple Music. #1 – топ-100 в Украине Apple Music. Трек возглавляет Hot Hits Украина в Spotify. Более 18 тысяч ваших видео в TikTok", — сообщила исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы. А также звезда рассказала, как реагирует на хейт в сторону ее мужа Михаила Кацурина.

Надя Дорофеева
фото
шоу-бизнес
украинские звезды
стиль
мода-2024

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