Певица Надя Дорофеева похвасталась ножками.

Надя Дорофеева сверкнула соблазнительными ножками в экстремально коротких шортах
Известная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников яркой фотосессией. Звезда похвасталась популярностью своего нового хита "Хартбит".
Новые фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Надя Дорофеева об успехе трека "Хартбит"
Артистка позировала перед камерой в стильном костюме шоколадного цвета с ультракороткими шортами и объемным верхом, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Певица дополнила наряд массивными браслетами золотого цвета, высокими сапогами и мокрой прической.
Дорофеева похвасталась аудитории популярностью своего трека "Хартбит", который выпустила неделю назад.
"1 000 000 просмотров за 5 дней. #1 – тренды YouTube. #1 – топ чарт Apple Music. #1 – топ-100 в Украине Apple Music. Трек возглавляет Hot Hits Украина в Spotify. Более 18 тысяч ваших видео в TikTok", — сообщила исполнительница.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы. А также звезда рассказала, как реагирует на хейт в сторону ее мужа Михаила Кацурина.
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