Певица Надя Дорофеева похвасталась ножками.

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Известная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников яркой фотосессией. Звезда похвасталась популярностью своего нового хита "Хартбит".

Новые фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка позировала перед камерой в стильном костюме шоколадного цвета с ультракороткими шортами и объемным верхом, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Певица дополнила наряд массивными браслетами золотого цвета, высокими сапогами и мокрой прической.

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Дорофеева похвасталась аудитории популярностью своего трека "Хартбит", который выпустила неделю назад.

"1 000 000 просмотров за 5 дней. #1 – тренды YouTube. #1 – топ чарт Apple Music. #1 – топ-100 в Украине Apple Music. Трек возглавляет Hot Hits Украина в Spotify. Более 18 тысяч ваших видео в TikTok", — сообщила исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы. А также звезда рассказала, как реагирует на хейт в сторону ее мужа Михаила Кацурина.