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Танцевала с одним, снималась с другим — какой конфуз произошел на съемках Дорофеевой

25 июня 2024 18:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Новая песня Нади Дорофеевой Хартбит — артистка вспомнила о конфузе на съемках клипа
Украинская певица Надя Дорофеева на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица и бывшая солистка поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева дала откровенное интервью. Известная исполнительница рассказала о клипе на свою новую композицию и вспомнила, какой конфуз у нее произошел во время съемок этой видеоработы.

Об этом Надя Дорофеева рассказала в интервью каналу M1 music в YouTube.

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Надя Дорофеева о съемках нового клипа

Популярная артистка вспоминает, какая ситуация произошла у нее, когда она снимала свой новый видеоклип. Надя призналась, что она танцевала с украинским парнем, а вот на съемках она была с другим. По словам певицы, было очень тяжело танцевать с другим партнером, особенно, делать поддержку.

"Случился конфуз с этим клипом... Я готовилась в Украине с нашим украинским танцором, но снималась я с другим парнем. Он прилетел в ночь перед съемкой клипа, в ночь мы тренировались около полутора часов... Стать в пару в танец, который отрабатывался неделю с другим партнером, там у нас есть поддержка. По факту там фишка — чтобы тебя не упустили головой в бетон. Я там очень стрессонула", — призналась Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Однако украинская певица подчеркивает, что ей очень повезло с парнем, с которым она снималась в новом клипе, ведь он сделал все так, как требовалось.

"Этот парень… Нам с ним очень повезло, потому что он, как и все украинские артисты, не выкаблучивался, а сделал все, что нам нужно. Он — молодец!" — также добавила украинская артистка.

Новый клип Нади Дорофеевой

Недавно у экс-солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой вышла новая песня под названием "Хартбит". Клип на эту композицию снимала талантливый режиссер Тани Муиньо, работающая со многими украинскими и мировыми звездами.

Почти за неделю видеоработа Нади Дорофеевой, где она проявила невероятные танцевальные способности и показала себя в откровенном образе, набрала уже более 800 тысяч просмотров и заняла первое место среди музыкальных видео во вкладке "В тренде".

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева объяснила, как реагирует на критику отношений с Михаилом Кацуриным.

Также мы сообщали о том, что бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась, кто предложил создать дуэт с блогером Мишей Лебигой.

Надя Дорофеева
шоу-бизнес
украинские звезды
"Время и Стекло"

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