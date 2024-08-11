Надя Дорофєєва зізналась, чи сплагіатила вона образ Аріани Гранде

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напередодні, співачка Надя Дорофєєва презентувала нову композицію "Нітрогліцерин". Втім багатьом обкладинка синглу нагадала віжуал альбому Dangerous Women від титулованої американської артистки Аріани Гранде. На хейт в соцмережах відреагували в команді Дорофєєвої.

Про це повідомляє "МУЗВАР".

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Свій альбом Аріана випустила у 2016 році. На ньому вона позувала в чорних вушках, які переходять у маску для обличчя. В схожому образі з’явилась на обкладинці і Дорофєєва.

Обкладинки Гранде та Дорофєєвої. Фото: МУЗВАР

"Це дійсно співпадіння. На перший погляд, є певна схожість між цими фотографіями, яка проявляється у подібному ракурсі та чорно-білій обробці. Проте хочемо наголосити, що команда DOROFEEVA завжди працює над створенням унікального контенту, який відображає власний стиль та бачення артистки", — зазначили в команді Дорофєєвої.

В заяві йдеться, що тема вушок — є вже візитівкою сценічного образу Дорофєєвої, які трансформуються з кожним періодом творчості. Так, спершу, їх можна було побачити у кліпі "На самоті", згодом — під час концертних виступів, у кліпі "Хай пишуть", на афішах осіннього туру та шоу в столичному "Палацу спорту". А тепер на обкладинці треку "Нітрогліцерин".

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця гумористичного проєкту "Жіночий квартал" Віра Кекелія презентувала пісню про непросту історію кохання. Також ми розповідали, що підопічний Дорофєєвої на "Голосі Країни" отримав важке поранення на фронті.