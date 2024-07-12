Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Підопічний Дорофєєвої на "Голосі Країни" отримав важке поранення на фронті arrow

Підопічний Дорофєєвої на "Голосі Країни" отримав важке поранення на фронті

12 липня 2024 13:17
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Учасник "Голосу країни" Давид Маскіс отримав осколкове поранення — у якому стані захисник
Військовий та музикант Давид Маскіс. Фото: instagram.com/davie_ksamis_/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Фіналіст шоу "Голос країни" з команди співачки Наді Дорофєєвої Давид Маскіса отримав осколкове поранення на фронті. Лікарям вдалося повернути його з того світу і нині він готується до дороговартісної операції.

Про це повідомив музикант Євген Пугачов, а Дорофєєва зробила репост на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Фіналіст "Голосу країни" Давид Маскіс був поранений на війні

Давид отримав освіту у Німеччині і працював інженером-механіком на виробництві автомобілів Audi. Любов до музики змусила хлопця повернутися назад до України і він відправив заявку на участь у популярному пісенному шоу "Голос країни". Артист приєднався до команди Наді Дорофєєвої  та підкорив глядачів виконанням пісні "Чути гімн". 

Хлопець застав війну у Києві та вирішив не повертатися назад до Німеччини. Він став на захист України. Під час несення служби Давид отримав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення. Нині музикант та захисник потребує операції, яка разом із реабілітацією вартує 350 тисяч гривень.

Підопічний Дорофєєвої на "Голосі Країни" отримав важке поранення на фронті - фото 1
Військовий та музикант Давид Маскіс отримав поранення. Фото: instagram.com/davie_ksamis_/

"Наразі Давид пройшов перший етап екстренної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", — повідомив Євген Пугачов.

Нагадаємо, ми писали про те, що як новий "Холостяк" Олександр Терен втратив нижні кінцівки на фронті. А також поранений комік "Ліги сміху" Віктор Розовий показався у Межигір'ї.

Надя Дорофєєва росіяни Голос країни окупанти українські зірки війна в Україні поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня