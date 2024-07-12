Учасник "Голосу країни" Давид Маскіс отримав осколкове поранення — у якому стані захисник

Військовий та музикант Давид Маскіс. Фото: instagram.com/davie_ksamis_/

Фіналіст шоу "Голос країни" з команди співачки Наді Дорофєєвої Давид Маскіса отримав осколкове поранення на фронті. Лікарям вдалося повернути його з того світу і нині він готується до дороговартісної операції.

Про це повідомив музикант Євген Пугачов, а Дорофєєва зробила репост на своїй сторінці Instagram.

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Давид отримав освіту у Німеччині і працював інженером-механіком на виробництві автомобілів Audi. Любов до музики змусила хлопця повернутися назад до України і він відправив заявку на участь у популярному пісенному шоу "Голос країни". Артист приєднався до команди Наді Дорофєєвої та підкорив глядачів виконанням пісні "Чути гімн".

Хлопець застав війну у Києві та вирішив не повертатися назад до Німеччини. Він став на захист України. Під час несення служби Давид отримав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення. Нині музикант та захисник потребує операції, яка разом із реабілітацією вартує 350 тисяч гривень.

Військовий та музикант Давид Маскіс отримав поранення. Фото: instagram.com/davie_ksamis_/

"Наразі Давид пройшов перший етап екстренної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", — повідомив Євген Пугачов.

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