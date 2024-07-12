Учасник "Голосу країни" Давид Маскіс отримав осколкове поранення — у якому стані захисник

Підопічний Дорофєєвої на "Голосі Країни" отримав важке поранення на фронті
Фіналіст шоу "Голос країни" з команди співачки Наді Дорофєєвої Давид Маскіса отримав осколкове поранення на фронті. Лікарям вдалося повернути його з того світу і нині він готується до дороговартісної операції.
Про це повідомив музикант Євген Пугачов, а Дорофєєва зробила репост на своїй сторінці Instagram.
Фіналіст "Голосу країни" Давид Маскіс був поранений на війні
Давид отримав освіту у Німеччині і працював інженером-механіком на виробництві автомобілів Audi. Любов до музики змусила хлопця повернутися назад до України і він відправив заявку на участь у популярному пісенному шоу "Голос країни". Артист приєднався до команди Наді Дорофєєвої та підкорив глядачів виконанням пісні "Чути гімн".
Хлопець застав війну у Києві та вирішив не повертатися назад до Німеччини. Він став на захист України. Під час несення служби Давид отримав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення. Нині музикант та захисник потребує операції, яка разом із реабілітацією вартує 350 тисяч гривень.
"Наразі Давид пройшов перший етап екстренної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", — повідомив Євген Пугачов.
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