Віра Кекелія представила новий кліп на пісню Сергія Бабкіна

Українська акторка та співачка Віра Кекелія. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Відома українська співачка, ексведуча шоу "ЖВЛ" та учасниця гумористичного проєкту "Жіночий квартал" Віра Кекелія представила нову пісню під назвою "Привид". Композицію написав для неї фронтмен гурту 5'Nizza Сергій Бабкін.

Кліп вона опублікувала на YouTube.

Читайте також:

Віра Кекелія заспівала про хлопця, який любить свободу

Співачка повідомила про те, що пісню "Привид" написав її наставник та друг Сергій Бабкін, яким вона дружить після участі в шоу "Голос Країни". Дівчина подякувала фронтмену гурту 5'Nizza за такий подарунок та зізналася, що мріє заспівати у дуеті з Бабкіним. Зйомки відбувалися на Оранжереї ВДНГ у Києві.

Продюсером кліпу стала Валерія Мазур, а аранжуванням займався Олександр Леонов.

Нова пісня Кекелії присвячена любові до хлопців, які люблять свободу.

"Пісня "Привид" про любов дівчини до хлопця, який більш за все любить свободу, який не бачить сенсу жити без висоти. Любити не завжди виходить просто. Любити — це означає прийняти природу коханої людини і при цьому не втратити себе, що часом буває складно, боляче. Але для справжнього кохання немає нічого неможливого, немає ніяких обмежень і правил. Навіть, якщо він не поруч фізично, він завжди живе в її серці. Солодкі спогади на вустах", — описала композицію Кекелія.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Тетяна Песик поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. А також зірка Кварталу Ірина Сопонару розповіла, про що попросила гостей на весіллі.