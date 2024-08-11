Надя Дорофеева призналась, сплагиатила ли она образ Арианы Гранде

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Накануне певица Надя Дорофеева презентовала новую композицию "Нітроглицерин". Впрочем, многим обложка сингла напомнила вижуал альбома Dangerous Women от титулованной американской артистки Арианы Гранде. На хейт в соцсетях отреагировали в команде Дорофеевой.

Об этом сообщает "МУЗВАР".

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Свой альбом Ариана выпустила в 2016 году. На нем она позировала в черных ушках, переходящих в маску для лица. В похожем образе появилась на обложке и Дорофеева.

Обложки Гранде и Дорофеевой. Фото: МУЗВАР

"Это действительно совпадение. На первый взгляд, есть определенное сходство между этими фотографиями, которое проявляется в подобном ракурсе и черно-белой обработке. Однако хотим подчеркнуть, что команда DOROFEEVA всегда работает над созданием уникального контента, отражающего собственный стиль и видение артистки", — отметили в команде Дорофеевой.

В заявлении говорится, что тема ушек — уже визитная карточка сценического образа Дорофеевой, которая трансформируется с каждым периодом творчества. Так, сначала, их можно было увидеть в клипе "На самоті", впоследствии — во время концертных выступлений, в клипе "Хай пишуть", на афишах осеннего тура и шоу в столичном "Дворце спорта". А теперь на обложке трека "Нітроглицерин".

Напомним, ранее мы писали, что участница юмористического проекта "Жіночий квартал" Вера Кекелия представила песню о непростой истории любви. Также мы рассказывали, что подопечный Дорофеевой на "Голосі Країни" получил тяжелое ранение на фронте.