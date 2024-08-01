Надія Матвєєва розкрила секрети свої тонкої талії

Телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва може похизуватися відмінною фігурою у свої 55 років. Зірка поділилася із шанувальниками секретами, які дозволяють їй не набирати зайву вагу.

Порадами вона поділилася в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Для того, щоб тримати себе у формі відома ведуча регулярно займається спортом. Вона виконує нескладні вправи, які позитивно впливають не лише на її фігуру, а й стан здоров'я.

"Я спортом займаюся навіть у спеку. Звичайно, це не кардіотренування, на витривалість. Ходьба у тіні, розтяжка – ідеальний варіант. Ці нехитрі вправи допомагають достатньо навантажити м'язи й не нашкодити серцево-судинній системі. Сама такий підхід практикую і рекомендую. А тіло і розум за таку активність подякують", — поділилася Матвєєва.

Вона додала, що стежить за цифрою на вагах. Ведуча зізналася, що коли набирає декілька зайвих кілограмів, коригує свій раціон та додає активності.

Струнка телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

"Максимальна моя вага була у студентські роки – 70 кг. Зараз я дотримуюся стабільної ваги й дозволяю собі відхилення від неї плюс-мінус 3 кг. Якщо бачу на вагах щось не те, одразу ж регулюю раціон — більше зелені й білків, тримаю водний баланс і додаю більше спорту", — розповіла Матвєєва.

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