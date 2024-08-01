Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Надія Матвєєва поділилася порадами, які дозволяють їй тримати своє тіло у формі arrow

Надія Матвєєва поділилася порадами, які дозволяють їй тримати своє тіло у формі

1 серпня 2024 12:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Надія Матвєєва розкрила секрети свої тонкої талії
Телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва може похизуватися відмінною фігурою у свої 55 років. Зірка поділилася із шанувальниками секретами, які дозволяють їй не набирати зайву вагу.

Порадами вона поділилася в інтерв'ю виданню "Гордон".

Читайте також:

Надія Матвєєва про схуднення

Для того, щоб тримати себе у формі відома ведуча регулярно займається спортом. Вона виконує нескладні вправи, які позитивно впливають не лише на її фігуру, а й стан здоров'я.

"Я спортом займаюся навіть у спеку. Звичайно, це не кардіотренування, на витривалість. Ходьба у тіні, розтяжка – ідеальний варіант. Ці нехитрі вправи допомагають достатньо навантажити м'язи й не нашкодити серцево-судинній системі. Сама такий підхід практикую і рекомендую. А тіло і розум за таку активність подякують", — поділилася Матвєєва.

Вона додала, що стежить за цифрою на вагах. Ведуча зізналася, що коли набирає декілька зайвих кілограмів, коригує свій раціон та додає активності.

Надія Матвєєва про схуднення
Струнка телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

"Максимальна моя вага була у студентські роки – 70 кг. Зараз я дотримуюся стабільної ваги й дозволяю собі відхилення від неї плюс-мінус 3 кг. Якщо бачу на вагах щось не те, одразу ж регулюю раціон — більше зелені й білків, тримаю водний баланс і додаю більше спорту", —  розповіла Матвєєва.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова показала цифри на вагах. А також ми розповідали, хто змотивував Кеті Перрі схуднути після пологів.

дієта українські зірки схуднення Секрети фігура Надія Матвєєва

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:09 Державні ваучери на 30 тис. грн — хто з українців має право на допомогу

13:06 Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

12:59 Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

12:56 На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію

12:43 Виклик людей з інвалідністю на ВЛК — чи законно це

12:38 Тисячі доларів, щоб стати магістром — у Харкові завідувача кафедри вишу викрили на хабарі

12:35 Українців у чотирьох регіонах забезпечать безплатним газом — хто отримає

12:34 В Мінагрополітики закликали до бронювання деяких категорій аграріїв — про кого йдеться

13:09 Державні ваучери на 30 тис. грн — хто з українців має право на допомогу

13:06 Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

12:59 Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць

12:56 На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію

12:43 Виклик людей з інвалідністю на ВЛК — чи законно це

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

12:38 Тисячі доларів, щоб стати магістром — у Харкові завідувача кафедри вишу викрили на хабарі

12:35 Українців у чотирьох регіонах забезпечать безплатним газом — хто отримає

12:34 В Мінагрополітики закликали до бронювання деяких категорій аграріїв — про кого йдеться

12:33 Світло не вимкнуть, але є нюанс — яка ситуація в енергосистемі України

12:33 Поблизу Львова 20-річний водій Tesla збив мотоцикліста

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі