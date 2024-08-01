Надежда Матвеева раскрыла секреты своей тонкой талии

Телеведущая Надежда Матвеева. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева может похвастаться отличной фигурой в свои 55 лет. Звезда поделилась с поклонниками секретами, которые позволяют ей не набирать лишний вес.

Советами она поделилась в интервью изданию "Гордон".

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Для того чтобы держать себя в форме известная ведущая регулярно занимается спортом. Она выполняет несложные упражнения, которые положительно влияют не только на ее фигуру, но и на состояние здоровья.

"Я спортом занимаюсь даже в жару. Конечно, это не кардиотренировка, на выносливость. Ходьба в тени, растяжка – идеальный вариант. Эти бесхитростные упражнения помогают достаточно нагрузить мышцы и не навредить сердечно-сосудистой системе. Сама такой подход практикую и рекомендую. А тело и ум за такую активность поблагодарят", — поделилась Матвеева.

Она добавила, что следит за цифрой на весах. Ведущая призналась, что, когда набирает несколько лишних килограммов, корректирует свой рацион и добавляет активности.

Стройная телеведущая Надежда Матвеева. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

"Максимальный мой вес был в студенческие годы – 70 кг. Сейчас я соблюдаю стабильный вес и позволяю себе отклонение от него плюс-минус 3 кг. Если вижу на весах что-то не то, сразу же регулирую рацион – больше зелени и белков, держу водный баланс и добавляю больше спорта", — рассказала Матвеева.

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