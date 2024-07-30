Оля Полякова помітно схудла

Українська співачка Оля Полякова із тренером. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова похизувалася своїми результатами схуднення. Зірка не може повірити в те, що нині важить як у юності.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Оля Полякова про свою вагу

Відома співачка поділилася з прихильниками своїми успіхами у схудненні. Зірка похизувалася своєю цифрою на вагах. Нині артистка із зростом 180 см важить 63,6 кг та додала, що вона востаннє мала таку вагу більше 20 років тому.

"Вже мінус 7! Така я була в 20 років", — поділилася Полякова.

Співачка Оля Полякова на вагах. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Виконавиця не приховує, що досягла такого блискучого результату завдяки правильному харчуванню та регулярним тренуванням із фахівцем. Полякова також раніше розповідала, що влаштовує собі "розвантажувальні" дні, у які харчується низькокалорійними продуктами.

Співачка Оля Полякова займається із фахівцем. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Раніше ми розповідали про те, що співачка запустила власне кулінарне шоу з військовими. А також вона захистила права представників ЛГБТ-спільноти.