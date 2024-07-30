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Полякова вразила результатом схуднення та показала цифру на вагах

30 липня 2024 17:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова помітно схудла
Українська співачка Оля Полякова із тренером. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Оля Полякова похизувалася своїми результатами схуднення. Зірка не може повірити в те, що нині важить як у юності.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Оля Полякова про свою вагу

Відома співачка поділилася з прихильниками своїми успіхами у схудненні. Зірка похизувалася своєю цифрою на вагах. Нині артистка із зростом 180 см важить 63,6 кг та додала, що вона востаннє мала таку вагу більше 20 років тому.

"Вже мінус 7! Така я була в 20 років", — поділилася Полякова.

Полякова показала цифру на вагах
Співачка Оля Полякова на вагах. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Виконавиця не приховує, що досягла такого блискучого результату завдяки правильному харчуванню та регулярним тренуванням із фахівцем. Полякова також раніше розповідала, що влаштовує собі "розвантажувальні" дні, у які харчується низькокалорійними продуктами.

Полякова худне
Співачка Оля Полякова займається із фахівцем. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Раніше ми розповідали про те, що співачка запустила власне кулінарне шоу з військовими. А також вона захистила права представників ЛГБТ-спільноти.

Оля Полякова дієта українські зірки схуднення тренер тренування вага

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