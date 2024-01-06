Надежда Мейхер и Dzidzio сыграли в "Дон Жуан из Жашкова": кинопремьеры недели

Постер фильма "Дон Жуан из Жашкова". Фото: Adastra Cinema

На этой неделе в украинском кинопрокате вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, комедийная спортивная драма "Следующий гол — победный" с Майкл Фассбендером в главной роли и украинская комедия "Дон Жуан из Жашкова"

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Главные роли в комедии сыграли Вячеслав Бабенков, Надежда Мейхер (экс-участница группы "ВИА Гра"), Михаил Хома (DZIDZIO) и Антонина Хижняк. Еще в 2020 году проект стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и получил финансирование в размере 24,9 млн грн. Снимали фильм в Киевской области и в Карпатах.

По сюжету столичный фотограф Женя не может разобраться в проблемах. Он разрывается между бывшей и нынешней женами. К тому же никак не удается найти работу. Так он оказался в Карпатах в избушке мольфара.

Следующий гол — победный

Комедийная спортивная драма с Майклом Фассбендером является римейком одноименного документального фильма 2014 года. Матчи прошлых лет продемонстрировали, что одной из самых плохих национальных сборных мира можно считать команду из Американского Самоа. Однажды они проиграли австралийцам с разгромным счётом 31:0. Теперь вся надежда на нового тренера.

Мистер Блэйк к вашим услугам

По сюжету, эксцентричный и богатый Эндрю Блейк тоскует о недавно умершей жене. Охваченный воспоминаниями, он отправляется из родного Лондона во Францию, в замок Бовилье, где когда-то впервые увидел свою любимую. Но вместо роскошных апартаментов он поселяется в маленькой комнате для прислуги.

Для исполнения ведущих ролей пригласили всемирно известных актеров. У двукратного номинанта на премию "Оскар" Джона Малковича за плечами участие почти в 250 проектах. Обладательница награды Берлинского кинофестиваля Фанни Ардан снялась почти в 150 фильмах.

Ночной заплыв

Бывший профессиональный бейсболист Рэй вместе с женой и детьми переезжает в новый дом. Заброшенный бассейн на заднем дворе мог бы стать хорошей помощью в реабилитации мужчины. К тому же детям было бы интересно проводить время в воде. Вместе семья убирает и готовит бассейн к запуску.

Тогда никто еще не знал, какие тайны скрывает в себе этот дом. Погружение в воду бассейна запускает цепочку событий, финал которых известен заранее.

Бабочка Патрик: на крыльях мечты

Бабочка Патрик мечтает о путешествии, хотя мама отказывает его от дальних перелетов. Наряду с верными друзьями такие трудности преодолеть гораздо легче. Вместе с гусеницей Марти и боящейся высоты бабочкой Дженнифер Патрик отправляется в путь.

Напомним, ранее мы рассказывали, ведущим премии BAFTA стал звезда сериала "Доктор Кто". Также мы писали, что актер Ален Делон решил подать заявление в суд на собственного сына.