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Самое большое за 27 лет — легендарные платья и письма принцессы Дианы продадут на аукционе

26 июня 2024 07:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Одежда принцессы Дианы продадут на самом крупном аукционе.
Принцесса Диана. Фото: instagram/diana.my.princess
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Состоится самый большой за 27 лет аукцион вещей покойной принцессы Дианы. На продажу будет выставлена ее коллекция платьев, туфель и рукописных писем.

Об этом пишет MSN.

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Нынешнее мероприятие назвали "Элегантность и королевская коллекция принцессы Дианы".

"Выбор одежды принцессы Дианы выходил за пределы простых модных заявлений. Они были намеренным выражением ее личности, каждый ансамбль тщательно создавали, чтобы вызвать отзыв, спровоцировать размышления... полностью осознавая силу, которой владеет ее стиль. Однако чего она, возможно, не предполагала, то это неизбежное наследие, которое будет звучать все сильнее на протяжении десятилетий после его преждевременной смерти. От прекрасного свадебного платья, которое покорило сердца всего мира в 1981, к строгим, пошитым на заказ костюмам, которые определяли ее занятия в последние годы, гардероб принцессы отображал ее развитие, как женщины и мировой иконы", — говорится на сайте Julien's Auction.

Принцесса Диана в свадебном платье. Фото: instagram/diana.my.princess
Принцесса Диана в свадебном платье. Фото: instagram/diana.my.princess

Среди самых желанных лотов — темно-синее тюлевое платье от Мюррея Арбейда, украшенное мерцающими бриллиантовыми звездами. Ее хотят продать за 200-400 тысяч долларов.

Платье принцессы Дианы. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Платье принцессы Дианы. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Принцесса Диана. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Принцесса Диана. Фото: instagram.com/juliens_auctions

В список "вау" также попало вечернее платье из шелка и кружева от Виктора Эдельштейна. Хотят получить за нее схожие суммы. Впервые принцесса встретилась с дизайнером, когда была беременна первенцем — принцем Уильямом.

Платье принцессы Дианы. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Платье принцессы Дианы. Фото: instagram.com/juliens_auctions

Виктор создал культовое чернильно-синее бархатное платье принцессы с юбкой "хвоста русалки", которое она носила, когда танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме.

Джон Траволта танцует с принцессой Дианой в Белом доме. Фото: instagram/diana.my.princess
Джон Траволта танцует с принцессой Дианой в Белом доме. Фото: instagram/diana.my.princess

Также есть и костюм любимой дизайнера принцессы – Кэтрин Уокер. Она сшила ей желто-синий костюм, увидевший несколько раз Гонконг в 1989 году на открытии Красного Креста. Впрочем, больше всего запомнился на церемонии "Trooping the Color 1991". Стоимость — около $10 тысяч.

Принцесса Диана на Trooping the Color 1991. Фото: instagram/diana.my.princess
Принцесса Диана на Trooping the Color 1991. Фото: instagram/diana.my.princess

Помимо платьев и костюмов, продадут и многие аксессуары Дианы — туфли, сумки и шляпы. Особыми лотами станут личные письма принцессы. Все они адресованы миссис Пендри, бывшей домработнице семьи Спенсеров. Их цена зависит от длины и составляет от $1000 до $3000.

Напомним, принцессу Анну, сестру короля Чарльза забрали в больницу. Также отец Меган Маркл признался, что очень скучает по внукам. Ранее монарх показал редкие фото принца Уильяма, впрочем, избрал те, на которых нет его покойной матери.

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