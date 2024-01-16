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Найдорожча акторка привела красуню-доньку у міні-сукні на гламурний захід

16 січня 2024 10:20
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Найдорожча акторка привела красуню-доньку у міні-сукні на гламурний захід
Акторка Різ Візерспун. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Різ Візерспун та її дочка Ава Філіппе вийшли на червону доріжку 29-ї щорічної церемонії вручення нагород Critics Choice Awards. Захід відбувся у The Barker Hangar.

Про це пише Daily Mail.

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Різ Візерспун вразила стильним дуетом з дочкою

Позуючи для спільних фотографій, акторка з дочкою випромінювали щастя. Різ та Ава обрали для вечора коктейльні сукні без бретелей. Найдорожча акторка вразила чорною сукнею від Celine з великим асиметричним бантом на талії та стильним розрізом, а також прикрасами від Bulgari та взуттям Christian Louboutins. Донька акторки, яка закінчила Каліфорнійський університет у Берклі, приміряла міні-сукню з прикрасами, розроблену Монік Люйє, доповнила образ чорними колготками в тон та взуттям на підборах.

 

Акторка Різ Візерспун з донькою. Фото: Reuters
Акторка Різ Візерспун з донькою. Фото: Reuters

 

Донька Різ Візерспун Ава Феліппе. Фото: Reuters
Донька Різ Візерспун Ава Феліппе. Фото: Reuters

 

Акторка Різ Візерспун. Фото: Reuters
Акторка Різ Візерспун. Фото: Reuters

"Різ одягнена в розкішну сукню Celine з акцентом у вигляді банта, тому ми хотіли, щоб макіяж нейтралізував надмірний гламур. Ми вибрали теплий смокі-айз і глибокі коралові губи", — сказала стилістка Різ Келсі про образ зірки.

Різ Візерспун минулого року розлучилася з чоловіком Джимом Тотом. Зірка є матір’ю доньки Ави та Дікона від колишнього чоловіка Райана Філіпе; і виховує сина Теннессі з Тотом. Раніше Візерспун виграла "Золотий глобус". У 2006 році вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль Джун Картер у біографічному фільмі про Джонні Кеша Walk the Line.

Різ цього року потрапила до списку актрис, які заробляють найбільше. Статки зірки оцінюються в 440 мільйонів доларів. 2021 року вона продала акції своєї компанії. Багато приносять зірці гонорари за ролі на телебаченні. За 10 серій "Ранкового шоу" актриса отримала 20 мільйонів доларів. До речі, Різ вже посідала перше місце в рейтингу 2021 року.

Нагадаємо, розкішна Дженніфер Еністон вразила дизайнерским бюстьє на червоній доріжці.

Раніше Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards.

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