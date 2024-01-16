Самая дорогая актриса привела красавицу-дочку в мини-платье на гламурный закат

Актриса Риз Уизерспун. Фото: Reuters

Актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филиппе вышли на красную дорожку 29-й ежегодной церемонии вручения наград Critics Choice Awards. Мероприятие прошло в The Barker Hangar.

Об этом пишет Daily Mail.

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Позируя для общих фотографий, актриса с дочерью излучали счастье. Риз и Ава выбрали для вечера коктейльные платья без бретелей. Самая дорогая актриса поразила черным платьем Celine с большим асимметричным бантом на талии и стильным разрезом, а также украшениями от Bulgari и обувью Christian Louboutins. Дочь актрисы, окончившая Калифорнийский университет в Беркли, примерила мини-платье с украшениями, разработанное Моник Люйе, дополнила образ черными колготками в тон и обувью на каблуке.

Актриса Риз Уизерспун с дочерью. Фото: Reuters

Дочь Риз Уизерспун Ава Фелиппе. Фото: Reuters

Актриса Риз Уизерспун. Фото: Reuters

"Риз одета в роскошное платье Celine с акцентом в виде банта, поэтому мы хотели, чтобы макияж нейтрализовал чрезмерный гламур. Мы выбрали теплый смоки-айз и глубокие коралловые губы", — сказала стилистка Риз Келси об образе звезды.

Риз Уизерспун в прошлом году рассталась с мужем Джимом Тотом. Звезда является матерью дочери Авы и Дикона от бывшего супруга Райана Филиппе; и воспитывает сына Теннесси с Тотом. Ранее Уизерспун выиграла "Золотой глобус". В 2006 году она получила награду за лучшую женскую роль Джун Картер в биографическом фильме о Джонни Кэше Walk the Line.

Риз в этом году попала в список самых дорогих актрис. Состояние звезды оценивается в 440 миллионов долларов. В 2021 году она продала акции своей компании. Много приносят звезде гонорары за роли на телевидении. За 10 серий "Утреннего шоу" актриса получила 20 миллионов долларов. Кстати, Риз уже занимала первое место в рейтинге 2021 года.

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