Могилевская умилила видео со старшей дочерью

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательными семейными кадрами. Звезда показала, какими теплыми словами ее поздравила дочь с днем рождения.

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда показала, как старшая приемная дочь по имени Мишель трогательно поздравила ее с днем рождения. Девочка призналась, что очень любит исполнительницу и благодарна ей. Звезда, услышав ее слова, не смогла сдержать слез.

"Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу — маму. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, что у меня есть мама, очень любимая", — обратилась к Могилевской 12-летняя Мишель.

Певица рассказала, что 2,5 года назад девочке было тяжело разговаривать, а благодаря любви и поддержке родных Мишель стала открытым и счастливым ребенком.

"Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, благодарю тебя за прекрасные теплые слова. Лучший мой ребенок в мире", — тронула звезда теплыми словами к дочери.

Напомним, Могилевская сообщила о том, что стала мамой в январе этого года. Звезда воспитывает двух дочерей Мишель и Софию с непростой судьбой вместе с мужем Валентином.

Напомним, ранее певица показалась в купальнике у бассейна. А также в сети опубликовали фото мужа Могилевской.