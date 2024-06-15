Ці серіали радить подивитися BBC

Постер серіалу "Режим" з Кейт Вінслет. Фото: Instagram/mim.tari

Щотижня виходять нові епізоди багатьох серіалів від різних кінокомпаній, телеканалів та стрімінгових платформ. Водночас критики обирають списки найкращих шоу.

Подібний рейтинг склав і BBC.

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Режим (The Regime)

Політичний сатиричний телевізійний мінісеріал від HBO з Кейт Вінслет, Г'ю Ґрантом, Маттіасом Схунартсом в головних ролях. Прем’єра всіх шести епізодів пройшла 3 березня.

Серіал зображує рік у палаці авторитарного режиму, що розвалюється. Не виходячи з палацу протягом тривалого часу, канцлер Олена Вернем стає дедалі більш параноїчною та нестабільною та звертається до непостійного солдата Герберта Зубака як до малоймовірного довіреного. Оскільки вплив Зубака на канцлера зростає, спроби Олени розширити свою владу зрештою призводять до розколу навколо неї палацу та країни.

Фолаут (Fallout)

Постапокаліптичний телесеріал, створений для сервісу Amazon Prime Video. Він ґрунтується на однойменній франшизі Black Isle Studios, яка наразі належить Bethesda Softworks. Прем'єра всіх восьми епізодів відбулася 10 квітня.

Серіал зображує наслідки апокаліптичної ядерної війни в альтернативній історії, де розвиток ядерних технологій після Другої світової війни призвів до появи ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси. Сюжет відбувається 219 років потому в постапокаліптичному Лос-Анджелесі, де люди живуть у підземних сховищах унаслідок радіації на поверхні після ядерної війни, а також щоб захиститися від мутантів та бандитів.

Сьоґун (Shogun)

Історично-драматичний мінісеріал заснований на однойменному романі 1975 року Джеймса Клавелла, який раніше був екранізований у мінісеріалі 1980 року. Прем'єра нового серіалу відбулася 27 лютого на платформах Hulu та FX.

"Сьоґун" розповідає про зіткнення двох амбітних чоловіків із різних світів і таємничої жінки-самурая. Йдеться про Джона Блекторна — ризикованого англійського моряка, який зазнав корабельної аварії в Японії, країні, чия незнайома культура зрештою переосмислить його. А також лорда Торанага — спритного, могутнього даймьо, який ворогує зі своїми небезпечними політичними суперниками.

Один день (One Day)

Комедійний, драматичний та мелодраматичний серіал, головні ролі в якому зіграли Лео Вудалл, Амбіка Мод, Елеонор Томлінсон, Ессі Девіс та Тім Макіннерні. Вийшов на Netflix 8 лютого і включає один 14-серійний сезон.

У ньому розповідається про непрості стосунки двох друзів, Декстера та Емми. Починаючи з університету, вони щороку зустрічаються в той самий день, 15 липня, протягом 20 років. Серіал являє собою ностальгічну подорож, доповнену хітовими саундтреками.

Проблема трьох тіл (3 Body problem)

Науково-фантастичний телесеріал за мотивами трилогії Лю Цисіня "Пам'ять про минуле Землі". Перший сезон вийшов на Netflix 21 березня. Серіал розповідає історію друзів-науковців, які намагаються розібратися з хвилею самогубств у їхній спільноті. Сюжет проходить через різні часові періоди, відкриваючи глядачам грандіозну історію, яка пов'язує минуле й сьогодення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні вийшов перший документальний серіал про рекламу. Також ми розповідали, що творці серіалу "Дім дракона" підтвердили роботу над третім сезоном.