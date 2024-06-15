Эти сериалы советует посмотреть BBC

Постер сериала "Режим" с Кейт Уинслет. Фото: Instagram/mim.tari

Еженедельно выходят новые эпизоды многих сериалов от разных кинокомпаний, телеканалов и стриминговых платформ. В то же время критики выбирают списки лучших шоу.

Подобный рейтинг составил и BBC.

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Режим (The Regime)

Политический сатирический телевизионный мини-сериал от HBO с Кейт Уинслет, Хью Грантом, Маттиасом Схунартсом в главных ролях. Премьера всех шести эпизодов прошла 3 марта.

Сериал изображает год в разваливающемся дворце авторитарного режима. Не выходя из дворца в течение длительного времени, канцлер Елена Вернем становится все более параноической и нестабильной и обращается к непостоянному солдату Герберту Зубаку как к маловероятному доверенному.

Фолаут (Fallout)

Постапокалиптический сериал, созданный для сервиса Amazon Prime Video. Он основывается на одноименной франшизе Black Isle Studios, которая принадлежит Bethesda Softworks. Премьера всех восьми эпизодов прошла 10 апреля.

Сериал изображает последствия апокалиптической ядерной войны в альтернативной истории, где развитие ядерных технологий после Второй мировой войны привело к появлению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы.

Сюжет происходит 219 лет спустя в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, где люди живут в подземных хранилищах из-за радиации на поверхности после ядерной войны, а также чтобы защититься от мутантов и бандитов.

Сегун (Shogun)

Исторически драматический мини-сериал основан на одноименном романе 1975 года Джеймса Клавелла, который ранее был экранизирован в мини-сериале 1980 года. Премьера нового сериала прошла 27 февраля на платформах Hulu и FX.

"Сегун" рассказывает о столкновении двух амбициозных мужчин из разных миров и таинственной женщины-самурая. Речь идет о Джоне Блекторне — рискованном английском моряке, потерпевшем кораблекрушение в Японии, стране, чья незнакомая культура в конце концов поменяет его. А также лорда Торанага — ловкого, могущественного дайме, враждующего со своими опасными политическими соперниками.

Один день (One Day)

Комедийный, драматический и мелодраматический сериал, главные роли в котором сыграли Лео Вудалл, Амбика Мод, Элеонор Томлинсон, Эсси Дэвис и Тим Макиннерни. Вышел на Netflix 8 февраля и включает в себя один 14-серийный сезон.

В нем рассказывается о непростых отношениях двух друзей, Декстера и Эммы. Начиная с университета, они каждый год встречаются в тот же день, 15 июля, в течение 20 лет. Сериал представляет собой ностальгическое путешествие, дополненное хитовыми саундтреками.

Проблема трех тел (3 Body problem)

Научно-фантастический телесериал по мотивам трилогии Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Первый сезон вышел на Netflix 21 марта. Сериал рассказывает историю друзей-ученых, пытающихся разобраться с волной самоубийств в их сообществе. Сюжет проходит через разные временные периоды, открывая зрителям грандиозную историю, связывающую прошлое и настоящее.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине вышел первый документальный сериал о рекламе. Также мы рассказывали, что создатели сериала "Дом дракона" подтвердили работу над третьим сезоном.