Справжня Марта із серіалу Оленя подала до суду на Netflix — причина та що вимагає зірка

Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/

"Справжня" Марта Фіона Харві, на основі історії якої був створений серіал "Оленя" подала до суду на стрімінгову платформу Netflix. Британка планує отримати компенсацію у 170 мільйонів доларів. Вона стверджує, що її засипають ненавистю з усього світу через те її героїню у серіалі.

Про це пише Daily Mail.

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Фіона Харві скаржиться, що її засипають хейтом через героїню "Оленя" Марту, яка переслідує британського актора і коміка Річарда Гедда (Донні Данна). Серіал створений на основі реальних подій.

"Справжня" Марта у позові стверджує, що ніколи не переслідувала артиста, не вчиняла сексуального насильства і ніколи не несла відповідальність за переслідування.

Британка подає до суду на Netflix за наклеп, недбалість, навмисне заподіяння емоційних страждань і порушення права на публічність.

Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/

Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/

Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/

Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/

Головний герой серіалу Річард Гадд раніше заявляв, що ситуація з анонімністю Харві була "вирішена", але не пояснив, як саме. Однак, він не відмовлявся від своїх слів про те, що його жорстоко переслідували.

Фіона Харві заперечила усі звинувачення в сталкерстві, хоча і визнала, що кілька разів зустрічалася з Гаддом в Камдені, на півночі Лондона.

Нагадаємо, стрімінгова платформа Neftlix у 2024 випустила міні-серіал Оленя (Baby Reindeer), який одразу став популярним. Сюжет розповідає про реальну історію актора і коміка Річарда Гедда (Донні Данна), якого переслідує жінка на ім'я Марта, яка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за сталкерство.

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