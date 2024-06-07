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"Справжня" Марта із серіалу "Оленя" подала до суду на Netflix — що вимагає британка

7 червня 2024 16:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Справжня Марта із серіалу Оленя подала до суду на Netflix — причина та що вимагає зірка
Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Справжня" Марта Фіона Харві, на основі історії якої був створений серіал "Оленя" подала до суду на стрімінгову платформу Netflix. Британка планує отримати компенсацію у 170 мільйонів доларів. Вона стверджує, що її засипають ненавистю з усього світу через те її героїню у серіалі.

Про це пише Daily Mail.

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Фіона Харві скаржиться, що її засипають хейтом через героїню "Оленя" Марту, яка переслідує британського актора і коміка Річарда Гедда (Донні Данна). Серіал створений на основі реальних подій.

"Справжня" Марта у позові стверджує, що ніколи не переслідувала артиста, не вчиняла сексуального насильства і ніколи не несла відповідальність за переслідування.

Британка подає до суду на Netflix за наклеп, недбалість, навмисне заподіяння емоційних страждань і порушення права на публічність.

"Справжня" Марта із серіалу "Оленя" подала до суду на Netflix — що вимагає британка - фото 1
Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/
"Справжня" Марта із серіалу "Оленя" подала до суду на Netflix — що вимагає британка - фото 2
Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/
"Справжня" Марта із серіалу "Оленя" подала до суду на Netflix — що вимагає британка - фото 3
Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/
"Справжня" Марта із серіалу "Оленя" подала до суду на Netflix — що вимагає британка - фото 4
Кадр з серіалу "Оленя". Фото: instagram.com/netflixuk/

Головний герой серіалу Річард Гадд раніше заявляв, що ситуація з анонімністю Харві була "вирішена", але не пояснив, як саме. Однак, він не відмовлявся від своїх слів про те, що його жорстоко переслідували.

Фіона Харві заперечила усі звинувачення в сталкерстві, хоча і визнала, що кілька разів зустрічалася з Гаддом в Камдені, на півночі Лондона.

Нагадаємо, стрімінгова платформа Neftlix у 2024 випустила міні-серіал Оленя (Baby Reindeer), який одразу став популярним. Сюжет розповідає про реальну історію актора і коміка Річарда Гедда (Донні Данна), якого переслідує жінка на ім'я Марта, яка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за сталкерство.

Раніше ми писали, що перенесли зйомки четвертої частини "Щоденника Бріджит Джонс". Також ми розповідали, що померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо", акторка Дженіс Пейдж.

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