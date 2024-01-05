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Лучшие украинские песни 2023-го по версии портала "МУЗВАР"

5 января 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Лучшие украинские песни 2023-го по версии портала "МУЗВАР"
Музыкальные исполнители Злата Огневич и SHUMEI. Фото: Instagram/shumei.music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Портал "МУЗВАР", который осенью провел масштабную музыкальную премию с топовыми и молодыми артистами, подвел итоги 2023 года. Редакция представила ТОП-10 песен, которые по их субъективному мнению пройдут проверку временем и останутся в музыкальной истории с пометкой "Хит 2023".

Соответствующая публикация появилась в соцсетях портала.

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ТОП-10 песен 2023 года

По словам портала "МУЗВАР", в начале года они традиционно осматривают полную картинку музыкальной жизни Украины за предыдущие 365 дней.

"И вот, наконец, мы почувствовали реальную сложность в подборе десятки лучших песен 2023-го. По правде, хитов написали наши артисты достаточно", — отметили в "МУЗВАР".

Места композициям предоставлять не стали и указала артистов и названия хитов в произвольном порядке. Из десяти песен три дуэтных.

Злата Огневич & SHUMEI "Буревями"

DOROFEEVA "Кохаю, але не зовсім"

KOLA & YAKTAK "Порічка"

Klavdia Petrivna "Знайди мене"

Стасік "Герої вмирають"

POSITIFF "Спалахи"

Антитіла "Фортеця Бахмут"

KOLA & MamaRika "Люди"

Анастасия Димид "Квітка"

KOLA "Цінувати життя"

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон назвал любимые рождественско-новогодние песни. Также мы рассказывали, что шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка".

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