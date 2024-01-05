Лучшие украинские песни 2023-го по версии портала "МУЗВАР"

Музыкальные исполнители Злата Огневич и SHUMEI. Фото: Instagram/shumei.music

Портал "МУЗВАР", который осенью провел масштабную музыкальную премию с топовыми и молодыми артистами, подвел итоги 2023 года. Редакция представила ТОП-10 песен, которые по их субъективному мнению пройдут проверку временем и останутся в музыкальной истории с пометкой "Хит 2023".

Соответствующая публикация появилась в соцсетях портала.

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ТОП-10 песен 2023 года

По словам портала "МУЗВАР", в начале года они традиционно осматривают полную картинку музыкальной жизни Украины за предыдущие 365 дней.

"И вот, наконец, мы почувствовали реальную сложность в подборе десятки лучших песен 2023-го. По правде, хитов написали наши артисты достаточно", — отметили в "МУЗВАР".

Места композициям предоставлять не стали и указала артистов и названия хитов в произвольном порядке. Из десяти песен — три дуэтных.

Злата Огневич & SHUMEI — "Буревями"

DOROFEEVA — "Кохаю, але не зовсім"

KOLA & YAKTAK — "Порічка"

Klavdia Petrivna — "Знайди мене"

Стасік — "Герої вмирають"

POSITIFF — "Спалахи"

Антитіла — "Фортеця Бахмут"

KOLA & MamaRika — "Люди"

Анастасия Димид — "Квітка"

KOLA — "Цінувати життя"

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон назвал любимые рождественско-новогодние песни. Также мы рассказывали, что шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка".