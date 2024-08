Самая красивая королева мира в модном образе впервые вышла на публику в статусе бабушки

Королева Иордании Рания. Фото: instagram.com/queenrania/

Королева Иордании Рания засветила стильный образ в статусе бабушки. Самая красивая монаршая особа, именно с таким титулом она попадает в престижные рейтинги, посетила Амман.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Королева Рания ошеломила молодежным образом

Супруга короля Абдаллы II бин Аль-Хусейна выглядела роскошно в модных широких джинсах с высокой талией и большими карманами. Она объединила джинсы с белой рубашкой с короткими рукавами и стильным воротничком. Королева вышла с гламурным макияжем и кожаной сумкой.

Королева Иордании Рания. Фото: instagram.com/queenrania/

Королева Иордании Рания поразила модным нарядом. Фото: instagram.com/queenrania/

Королева Иордании встретилась с молодыми предпринимателями в Bldr Space, "коворкинге, который предлагает гибкие офисные решения во взаимосвязанном сообществе", согласно LinkedIn фирмы.

Прогулка Рании состоялась после того, как принцесса Раджва, жена наследного принца Иордании Хусейна, 3 августа родила девочку, первого ребенка пары и первого внука короля Абдаллы II.

Раджва, супруга наследного принца Иордании Хусейна, 3 августа родила девочку. Фото: instagram.com/alhusseinjo/

В коротком заявлении королевский дом сказал, что ребенка назвали Иман. На видео, опубликованном на официальной странице Раджвы в Instagram, Хусейн убаюкивал свою новорожденную дочь под песню You Are My Sunshine.

Принцесса Иман родилась примерно через год после роскошной свадьбы Хусейна и Раджвы, на которую собралось множество звездных гостей, в том числе принц и принцесса Уэльские. Кейт, которая в детстве недолго жила в Иордании радовала глаз врозовом кружевном платье от Elie Saab. 30-летняя Раджва родилась в Эр-Рияде в известной и состоятельной семье Саудовской Аравии, которая была дальним родственником нынешнего правителя страны короля Салмана.

Хусейн, которому также 30 лет, был назван наследным принцем в 2004 году, в возрасте 15 лет, после того как Абдулла лишил своего сводного брата, принца Хамза, титула.

Согласно законодательству Иордании, только мужчины могут наследовать Хашимитский престол.

"Королевский хашимитский двор выражает свои искренние поздравления и наилучшие пожелания их королевским величествам и их величествам королю Абдалле II и королеве Рании Аль-Абдалли по этому счастливому событию", — говорится в заявлении, приуроченно появлению на свет Иман.

Хуссей и архитектор Раджва поженились в июне прошлого года во дворце Захран в Аммане.

Раджва сияла в белом платье от ливанского дизайнера Elie Saab, которое имело длинный шлейф, расшитый цветами, и блестящую бриллиантовую тиару. Абдулла II и Рания с гордостью наблюдали, как женится их сын во время исламской церемонии, которая проходила в беседке и проводилась имамом королевского хашимитского суда Аль Халайлехом.

Кроме принца Хусейна, у королевы Рании и короля Абдаллы еще трое детей: 27-летняя принцесса Иман, вышедшая замуж в прошлом году, 24-летняя принцесса Сальма и 19-летний принц Хашем.

Напомним, Кейт Миддлтон поразила редким появлением с дочерью на Уимблдоне. А раньше мы писали, что испанская королева нарядилась в откровенное платье на торжественный прием с известным актером.