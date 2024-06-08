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Накричала посреди Парижа — Лана Дель Рей обвинила прохожих в преследовании

8 июня 2024 19:56
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Стас Кожушко
Редактор
Лана Дель Рей сорвалась в Париже на случайного человека — в чем певица обвиняет
Американская певица Лана Дель Рей. Фото: Instagram/ldr_fans
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Лана Дель Рей оказалась в эпицентре скандала в Париже. Многократная номинантка премии "Грэмми" вступила в конфликт с прохожими, которых некоторые СМИ идентифицируют как папарацци.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Исполнительницу хита Summertime Sadness выходила из одного магазина в столице Франции, когда увидела, что незнакомый человек его снимает. Артистка попросила прекратить съемку и вырвала телефон из рук незнакомца. Достоверно неизвестно, был ли человек фанатом или папарацци.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором Лана не сдерживает эмоции. Она заявила, что хочет просто отдохнуть, потому что работает каждый день. Но ей этого не дают папарацци и преследователи. Дель Рей выдвинула громкие обвинения в сторону человека, снимавшего артистку на смартфон.

"Вы все время следите за моей семьей и мной! Уходите! Прекратите преследовать меня", — прокричала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фан-странице звезды появился снимок, сделанный во время инцидента. Лана Дель Рей ответила: "Эти негодяи угрожали, что изменят мои фотографии так, чтобы я выглядела ужасно. Сталкеры", — прокомментировала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что похудевшая певица Кристина Агилера поразила роскошными формами в откровенном корсете. Также мы рассказывали, что актер Роберт Паттинсон впервые женился.

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