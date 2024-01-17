Пытается отмыться от "голой вечеринки" — Дима Билан приехал на Донбасс

Дима Билан в оккупированной Донецкой области. Фото: росСМИ

Российский певец Дима Билан, недавно испортивший себе репутацию участием в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой в Москве, приехал на Донбасс. Вероятно, таким образом он решил извиниться перед фанатами.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Дима Билан приехал "помогать" на Донбасс

Российский певец Дима Билан, поддерживающий российскую агрессию и нападение на Украину, приехал на оккупированный Донбасс. Он на видео "помогал" местным жителям.

Артист посетил больницу и приют для животных. Вероятно, он хочет улучшить свою репутацию после скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Возможно, он надеется, что своим "патриотическим" визитом на Донбасс сможет показать преданность России и вернет свою возможность собирать полные залы на концертах.

Дима Билан в больнице на Донбассе. Фото: росСМИ

Однако российские журналисты-пропагандисты не увидели искренности. Они решили, что это очередная показуха.

В то же время россияне в соцсетях после скандального ивента активно предлагали артистам уехать на войну.

"Вместо того чтобы вечеринки устраивать, лучше бы поехали в зону СВО (так войну называют в России)", — писали в комментариях.

Дима Билан в приюте на Донбассе. Фото: росСМИ

Дима Билан подарил кондиционеры местной травматологии. Также он пожертвовал деньги приюту для животных и пообещал забрать оттуда кота по кличке Шахтер.

Что известно о "голой вечеринке" в Москве

Российская телеведущая Настя Ивлеева, ставшая популярной после съемок в шоу "Орел и Решка", организовала развратную вечеринку в столице России. Она пригласила практически всех известных российских звезд и выбрала откровенный дресс-код — almost naked ("почти голый").

Дима Билан на вечеринке. Фото: росСМИ

В московский суд поступил коллективный иск от 23 человек на Ивлееву. Мероприятие, по их словам, "нанесло им моральный ущерб" и они требовали перечислить сумму в 1 миллиард рублей, как штраф, на счет фонда поддержки участников войны "Защитники Отечества" (то есть поддержать российскую армию, воюющую против Украины).

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров на "голой" вечеринке. Фото: росСМИ

Суд принял решение, чтобы Настя Ивлеева заплатила штраф в размере 100 тысяч рублей. Другие присутствовавшие на мероприятии звезды тоже получили свое наказание. В основном их выступления вырезали из "новогоднего шоу" на телевидении, отменили их концерты, а поклонники отвернулись.

Россияне не поняли, как звезды могут обнаженные развлекаться в баре, когда идет война, поэтому предложили им всем сначала поехать в СВО. Дима Билан решил попробовать эту стратегию и посетил Донбасс.

Ранее мы писали, что звезд, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали.

Также предательница Лолита попала в новый скандал — ей грозит штраф в 85 тысяч грн.