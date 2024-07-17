Наоми Кэмпбелл на шестом десятке ошеломила идеальным телом в крошечном бикини.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: BACKGRID

Модель Наоми Кэмпбелл отдыхает на яхте в Испании. 54-летняя красавица попала к объективам папарацци во время празднования дня рождения актрисы Мишель Родригес на Ибице.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов 1990-х была одета в бикини золотистого цвета и солнцезащитные очки. Пляжный образ она дополнила украшениями в виде браслетов на ногах, подвесок на бедрах и шее, а также черным головным убором, похожим на тюрбан. Вместе с Наоми 46-летие звезды "Форсажа" отмечала мексиканская актриса Эйса Гонсалес, а также продюсер и мультимиллионер из Саудовской Аравии, 37-летний Мохаммед Аль Турки, с которым одно время Наоми приписывали роман.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: BACKGRID

Модель Наоми Кэмпбелл на яхте. Фото: BACKGRID

Модель Наоми Кэмпбелл на отдыхе. Фото: BACKGRID

Несколько раз бизнесмена и модель замечали вместе на мероприятиях, а последний раз видели на премии BAFTA. По сообщениям источника из близкого круга Наоми, модель с Мохаммедом связывает только близкая дружба, а сама она одинока и сосредоточена на воспитании детей.

Недавно звезда впервые рассказала о том, что ее дети родились благодаря суррогатной матери, хотя многие догадывались об этом. Она также сообщила, что дочь родилась в мае 2021 года, а сын в июне 2023-го. Имена детей Наоми раскрывать не стала.

Напомним, актриса Шэрон Стоун показала, как топлесс занимается живописью. А ранее невеста Ди Каприо поразила обольстительной фигурой в бикини во время съемок откровенной рекламы.