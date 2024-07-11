Шерон Стоун топлес показала, як малює картини

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Акторка Шерон Стоун поділилася з підписниками новим фото у бікіні. 66-річна голлівудська актриса опублікувала знімок, на якому вона топлес займається живописом.

Фото з'явилось у соціальній мережі Шерон Стоун.

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Підписників актриси більше привабив не витвір мистецтва, над яким вона працює, а її фігура на новому фото у бікіні.

"Іноді мені просто потрібно перейти від басейну до малювання", — підписала кадр зірка "Основного інстинкту".

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Стоун нечасто публікує знімки в купальнику, а якщо й публікує, то в інших ракурсах, тож люди почали оцінювати зовнішній вигляд актриси в коментарях. Деякі написали, що зірка практично не змінилася з часів зйомок культового "Основного інстинкту".

"Чому ти виглядаєш набагато краще за мене, хоча мені всього 32?", "Вона щаслива, і це все, що має значення", "Навіщо постити це в 66 років? У цьому немає нічого сексуального", "Мені подобається, що ти викладаєш свої справжні фотографії без жодного фотошопу", — пишуть фоловери актриси.

Шерон Стоун малювала з дитинства, але всерйоз захопилася живописом під час пандемії. Минулого року актриса провела свою першу виставку у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, модель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала на публіці у мереживному корсеті. А раніше ми писали, що дочка Мадонни знялась топлес.