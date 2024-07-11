Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шерон Стоун на сьомому десятку показала, як топлес малює картини arrow

Шерон Стоун на сьомому десятку показала, як топлес малює картини

11 липня 2024 06:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шерон Стоун топлес показала, як малює картини
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Шерон Стоун поділилася з підписниками новим фото у бікіні. 66-річна голлівудська актриса опублікувала знімок, на якому вона топлес займається живописом.

Фото з'явилось у соціальній мережі Шерон Стоун.

Читайте також:

Шерон Стоун вразила фігурою у бікіні

Підписників актриси більше привабив не витвір мистецтва, над яким вона працює, а її фігура на новому фото у бікіні.

"Іноді мені просто потрібно перейти від басейну до малювання", — підписала кадр зірка "Основного інстинкту". 

 

Акторка Шерон Стоун
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

 

Стоун нечасто публікує знімки в купальнику, а якщо й публікує, то в інших ракурсах, тож люди почали оцінювати зовнішній вигляд актриси в коментарях. Деякі написали, що зірка практично не змінилася з часів зйомок культового "Основного інстинкту".

"Чому ти виглядаєш набагато краще за мене, хоча мені всього 32?", "Вона щаслива, і це все, що має значення", "Навіщо постити це в 66 років? У цьому немає нічого сексуального", "Мені подобається, що ти викладаєш свої справжні фотографії без жодного фотошопу", — пишуть фоловери актриси.

Шерон Стоун малювала з дитинства, але всерйоз захопилася живописом під час пандемії. Минулого року актриса провела свою першу виставку у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, модель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала на публіці у мереживному корсеті. А раніше ми писали, що дочка Мадонни знялась топлес.

Шерон Стоун закордонні зірки відверті фото зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних