Наомі Кемпбелл підловили на Ібіці з мультімільйонером

Модель Наомі Кемпбелл із Мохаммедом Аль Туркі. Фото: Splashnews

Модель Наомі Кемпбелл відпочила на Ібіці з 38-річним мультимільйонером та продюсером із Саудівської Аравії Мохаммедом Аль Туркі. Папараці сфотографували Мохаммеда та 54-річну супермодель, коли ті прогулювалися вздовж берега після катання на човні.

Про це пише Daily Mail.

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Наомі була одягнена в стилі бохо. На ній були білий укорочений топ і міні-спідниця, прикрашена червоним декорованим ременем, а також крислатий капелюх, сланці, сонцезахисні окуляри та численні прикраси. Вона тримала Мохаммеда за руку, через що в мережі знову заговорили про романтичний характер її з продюсером відносин.

Модель Наомі Кемпбел. Фото: Splashnews

Модель Наомі Кемпбелл із Мохаммедом Аль Туркі. Фото: Splashnews

У романі Кемпбелл та Аль Туркі підозрюють уже не перший рік. Вони часто проводять час один із одним і з'являються разом на таких заходах, як премія BAFTA, тижні моди, кінофестиваль Канн і Red Sea.

Навесні цього року ЗМІ писали, що продюсера та зірку подіуму не пов'язує нічого, крім дружби, проте інтернет-користувачі не впевнені, що це справді так, навіть попри те, що Аль Туркі бачили в компанії й іншої знаменитої моделі, Алессандри Амбросіо.

Нагадаємо, мільярдер Безос відпочив із зірковими друзями на яхті. А раніше ми писали про те, що Кеті Перрі ледь не загубила бікіні.