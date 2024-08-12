Наоми Кэмпбелл подловили на Ибице с мультимиллионером

Модель Наоми Кэмпбелл с Мохаммедом Аль Турки. Фото: Splashnews

Модель Наоми Кэмпбелл отдохнула на Ибице с 38-летним мультимиллионером и продюсером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки. Папарацци сфотографировали Мохаммеда и 54-летнюю супермодель, когда те прогуливались по берегу после катания на лодке.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Наоми Кэмпбелл снова заподозрили в романе с мультимиллионером

Наоми была одета в стиле бохо. На ней были белый укороченный топ и мини-юбка, украшенная красным декорированным ремнем, а также широкополая шляпа, сланцы, солнцезащитные очки и много украшений. Она держала Мохаммеда за руку, из-за чего в сети снова заговорили о романтическом характере ее с продюсером отношений.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Splashnews

Модель Наоми Кэмпбелл с Мохаммедом Аль Турки. Фото: Splashnews

В романе Кэмпбелл и Аль Турки подозревают уже не первый год. Они часто проводят время друг с другом и появляются вместе на таких мероприятиях, как премия BAFTA, недели моды, кинофестиваль Канн и Red Sea.

Весной этого года СМИ писали, что продюсера и звезду подиума не связывает ничего кроме дружбы, однако интернет-пользователи не уверены, что это действительно так, даже несмотря на то, что Аль Турки видели в компании и другой знаменитой модели, Алессандры Амбросио.

Напомним, миллиардер Безос отдохнул со звездными друзьями на яхте. А раньше мы писали о том, что Кэти Перри чуть не потеряла бикини.