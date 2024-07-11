Наомі Кемпбелл у бікіні приголомшила ідеальною фігурою на відпочинку

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: BACKGRID

Британська модель Наомі Кемпбелл насолодилася прогулянкою на яхті під час відпочинку на Ібіці. 54-річна супермодель показала свою приголомшливу фігуру, вдягнувшись у коричнево-біле бікіні без бретелей з візерунками.

Про це пише Daily Mail.

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Наомі також одягла сонцезахисні окуляри та доповнила свій образ кремовим капелюхом, відпочиваючи на палубі зі своїми друзями. Відпочинок стався після того, як Наомі розповіла, що в дитинстві вона зіткнулася зі знущанням з боку інших дітей у школі.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл на яхті. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл на відпочинку. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл похизувалася фігурою у бікіні. Фото: BACKGRID

Супермодель зізналася, що, незважаючи на те, що вона здобула світову популярність завдяки своїй статній фігурі та вражаючій зовнішності, вона не завжди почувалася впевнено.

Виступаючи в ефірі Cambon Podcast, вона пояснила, що діти висміювали її зріст і струнку фігуру, порівнюючи її з героїнею мультфільму Олів Ойл.

Модель Наомі Кемпбелл у відпустці. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл розповіла про материнство. Фото: BACKGRID

Королева подіумів пояснила, що завдяки танцю вона прийшла до прийняття свого тіла. Під час навчання ритмічні рухи допомогали їй під час фотосесій і надихали її позувати.

"Я просто використовувала ті рухи та пози, які робила для танцю, і це мені допомогло. І творчість теж. Це те, що я любила, і так, це ніколи не зміниться. Я відчуваю, що це справді частина моєї ДНК", — сказа зірка.

Наомі також розповіла про дискримінацію, з якою вона зіткнулася, і з гордістю заявила, що ніколи не соромилася постояти за себе.

"У мене був голос, і я б висловилася, якщо було б щось несправедливе. Особливо, якщо я працювала однаково з іншими, виконувала ту саму роботу, але не отримувала однакову зарплату, я говорила про це", — сказала модель.

У Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні відкрили нову виставку, присвячену її життю та кар’єрі. Виставку було створено, щоб "відзначити її творчу співпрацю, активізм і культурний вплив".

Красуня здивувала світ, коли оголосила про несподіване народження дочки у 2021 році у віці 50 років. А потім позувала з новонародженою на обкладинці Vogue, пізніше розповіла про народження сина в 2023 році.

Журналісти її запитали, який момент у її житті був найбільше сповнений гордості, і вона твердо відповіла: "Безумовно, матіринство".

Наомі нещодавно підтвердила, що народила обох її дітей сурогатна матір.

Нагадаємо, дружина Роберта Паттінсона вразила фігурою після народження дочки. А акторка Шерон Стоун показала, як малює картини топлес.