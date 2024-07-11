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Наоми Кэмпбелл в бикини ошеломила идеальной фигурой на отдыхе

11 июля 2024 11:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наоми Кэмпбелл в бикини ошеломила идеальной фигурой на отдыхе
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британская модель Наоми Кэмпбелл насладилась прогулкой на яхте во время отдыха на Ибице. 54-летняя супермодель показала свою потрясающую фигуру, одевшись в коричнево-белое бикини без бретелек с узорами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Наоми также надела солнцезащитные очки и дополнила свой образ кремовой шляпой, отдыхая на палубе со своими друзьями. Отдых прошел после того, как Наоми рассказала, что в детстве она столкнулась с издевательством от других детей в школе.

 

Модель Наоми Кэмпбелл
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: BACKGRID

 

Модель Наоми Кэмпбелл на яхте
Модель Наоми Кэмпбелл на яхте. Фото: BACKGRID

 

Модель Наоми Кэмпбелл на отдыхе
Модель Наоми Кэмпбелл на отдыхе. Фото: BACKGRID

 

Модель Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в бикини
Модель Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в бикини. Фото: BACKGRID

 

Супермодель призналась, что, несмотря на то, что она приобрела мировую известность благодаря своей статной фигуре и поразительной внешности, она не всегда чувствовала себя уверенно.

Выступая в эфире Cambon Podcast, она объяснила, что дети высмеивали ее рост и стройную фигуру, сравнивая с героиней мультфильма Олив Ойл.

 

Модель Наоми Кэмпбелл в отпуске
Модель Наоми Кэмпбелл в отпуске. Фото: BACKGRID

 

Модель Наоми Кэмпбелл рассказала о материнстве
Модель Наоми Кэмпбелл рассказала о материнстве. Фото: BACKGRID

 

Королева подиумов объяснила, что благодаря танцу она пришла к принятию своего тела. Ритмичные движения помогали ей во время фотосессий и вдохновляли ее позировать.

"Я просто использовала те движения и позы, которые делала для танца, и это мне помогло. И творчество тоже. Это то, что я любила, и да, это никогда не изменится. Я чувствую, что это действительно часть моей ДНК", — предложение звезда.

Наоми также рассказала о дискриминации, с которой она столкнулась, и с гордостью заявила, что никогда не стеснялась постоять за себя.

"У меня был голос, и я бы всегда высказалась, если бы было что-то несправедливое. Особенно, если я работала одинаково с другими, выполняла ту же работу, но не получала одинаковую зарплату, я говорила об этом", — сказала модель.

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне открылась новая выставка, посвященная ее жизни и карьере. Выставка была создана, чтобы "отметить ее творческое сотрудничество, активизм и культурное влияние".

Красавица удивила мир, когда объявила о неожиданном рождении дочери в 2021 году в возрасте 50 лет и позировала с новорожденной на обложке Vogue, позже рассказала о рождении сына в 2023 году.

Журналисты ее спросили, какой момент в ее жизни был величайшим временем для гордости, и она твердо ответила: "Безусловно, материнство".

Наоми недавно подтвердила, что родила обоих ее детей суррогатная мать.

Напомним, супруга Роберта Паттинсона поразила фигурой после рождения дочери. А актриса Шэрон Стоун показала, как пишет картины топлесс.

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