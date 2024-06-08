Наоми Кэмпбелл впервые рассказала, как стала мамой

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о том, что ее дети родились благодаря суррогатной матери. Первый ребенок Кэмпбелл появился на свет, когда ей было 50 лет, сейчас модели 54 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Наоми Кэмпбелл родила детей суррогатная мама

Кэмпбелл никогда не говорила о суррогатном материнстве публично. На вопрос журналистов, родила ли детей суррогатная мать, Кэмпбелл ответила: "Да". Она также рассказала, что дочь родилась в мае 2021 года, а сын в июне 2023-го. Имена детей Наоми раскрывать не стала.

Кэмпбелл также поделилась своими мыслями о материнстве: "Я столько раз слышала, как девочки говорят, что не хотят детей и, возможно, не захотят в будущем, и я всегда говорила: "Ты передумаешь. Ты захочешь стать мамой". Я понимаю, что финансово это затратно. Но у моей мамы, например, вообще ничего не было, и тем не менее она справилась. Это того стоит. Это потрясающе".

Супермодель отметила, что рождение детей заставило ее многое переосмыслить: "Мои дети для меня все. И это заставляет меня чувствовать страх перед будущим. Я хочу лучшего мира для моих детей. Дети — на 110 процентов мой приоритет. Мы должны довериться молодому поколению, если мы хотим изменить этот мир, Я доверяю своим детям больше, чем нам, в том, что они смогут поступать правильно".

Детей Наоми Кэмпбелл воспитывает сама — в интервью она называет себя "матерью-одиночкой". Об отце (или родителях) детей ничего не известно: некоторые подозревают, что Наоми прибегала к услугам доноров. Известно, что крестным отцом ее дочери стал Ленни Кравиц.

С кем сейчас встречается Наоми Кэмпбелл — неизвестно. Несколько месяцев назад ей приписывали роман с 37-летним кинопродюсером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки, с которым она появлялась на публике, однако вскоре стало известно, что они просто друзья.

Напомним, Шэрон Стоун показала редкое фото усыновленных детей. А раньше мы писали, что звезда молодежных комедий родила дома.