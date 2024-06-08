Наоми Кэмпбелл впервые рассказала, как стала мамой
Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о том, что ее дети родились благодаря суррогатной матери. Первый ребенок Кэмпбелл появился на свет, когда ей было 50 лет, сейчас модели 54 года.
Об этом пишет Daily Mail.
Наоми Кэмпбелл родила детей суррогатная мама
Кэмпбелл никогда не говорила о суррогатном материнстве публично. На вопрос журналистов, родила ли детей суррогатная мать, Кэмпбелл ответила: "Да". Она также рассказала, что дочь родилась в мае 2021 года, а сын в июне 2023-го. Имена детей Наоми раскрывать не стала.
Кэмпбелл также поделилась своими мыслями о материнстве: "Я столько раз слышала, как девочки говорят, что не хотят детей и, возможно, не захотят в будущем, и я всегда говорила: "Ты передумаешь. Ты захочешь стать мамой". Я понимаю, что финансово это затратно. Но у моей мамы, например, вообще ничего не было, и тем не менее она справилась. Это того стоит. Это потрясающе".
Супермодель отметила, что рождение детей заставило ее многое переосмыслить: "Мои дети для меня все. И это заставляет меня чувствовать страх перед будущим. Я хочу лучшего мира для моих детей. Дети — на 110 процентов мой приоритет. Мы должны довериться молодому поколению, если мы хотим изменить этот мир, Я доверяю своим детям больше, чем нам, в том, что они смогут поступать правильно".
Детей Наоми Кэмпбелл воспитывает сама — в интервью она называет себя "матерью-одиночкой". Об отце (или родителях) детей ничего не известно: некоторые подозревают, что Наоми прибегала к услугам доноров. Известно, что крестным отцом ее дочери стал Ленни Кравиц.
С кем сейчас встречается Наоми Кэмпбелл — неизвестно. Несколько месяцев назад ей приписывали роман с 37-летним кинопродюсером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки, с которым она появлялась на публике, однако вскоре стало известно, что они просто друзья.
Напомним, Шэрон Стоун показала редкое фото усыновленных детей. А раньше мы писали, что звезда молодежных комедий родила дома.
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