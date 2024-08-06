Полуобнаженная Рианна в соблазнительном костюме стала звездой карнавала на Барбадосе
Певица Рианна надела крылатый костюм во время празднования карнавала на ее родном Барбадосе. 36-летняя певица вышла на Crop Over Carnival в привлекательном наряде, покрытом длинными разноцветными перьями.
Об этом пишет Daily Mail.
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Костюм подчеркивал ее выдающиеся формы. Рианна появилась на карнавале впервые с 2019 года, после того как она не появлялась на мероприятии из-за эпидемии коронавируса и двух беременностей. Рианна дополнила свой костюм парой крыльев, костюм был роскошным монокином с фонарями.
Большие камни янтарного цвета были наложены на золотой материал, а розовые и белые камни овальной формы заполняли другие части. Костюм имел два ряда подчеркивавших ее живот камней и ультравысокие вырезы. Обувь повышала рост певицы, а на туфлях были изображены золотые виноградные лозы.
Рианну окружали вооруженные солдаты с большими автоматами, когда она вышла, чтобы присоединиться к толпе. Мужчины в бронежилетах, походившие на военных Барбадоса, были одеты в темную камуфляжную форму.
Поездка Рианны на празднование домой состоялась спустя всего несколько дней после того, как ее сын Риот Роуз отпраздновал свой первый день рождения 1 августа.
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