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Невеста Ди Каприо обнажила роскошную фигуру на модном показе

30 января 2024 12:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Невеста Ди Каприо обнажила роскошную фигуру на модном показе
Модель Виттория Черетти. Фото: WireImage
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Девушка Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти вышла на подиум во время показа мод Les Sculptures Jacquemus в Fondation Maeght в парижском Сен-Поль-де-Вансе. 25-летняя модель итальянского происхождения встречалась с 49-летней кинозвездой с августа 2023 года после того, как их заметили, когда они ходили за мороженым в Санта-Барбаре.

Об этом пишет Daily Mail.

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Виттория показала свой пресс в черном кроп-топе в сочетании с облегающими брюками и стильной сумочкой. Она излучала уверенность, прогуливаясь по подиуму в черных лакированных туфлях на шпильке.

 

Модель Виттория Черетти. Фото: WireImage
Модель Виттория Черетти. Фото: WireImage

 

Модель Виттория Черетти. Фото: WireImage
Модель Виттория Черетти. Фото: WireImage

Виттория и Леонардо были впервые замечены в августе 2023 года после его романа с 28-летней Джиджи Хадид. Виттория рассталась с Маттео Миллери; они поженились в июне 2020 года.

Леонардо Ди Каприо встречался с Камиллой Морроне пять лет, прежде чем разбежаться в 2022 году, лишь спустя несколько месяцев после того, как ей исполнилось 25 лет. Их разрыв укрепил образ Леонардо, согласно которому он никогда публично не встречается с женщинами старше 25 лет.

Однако вскоре после этого он встречался с Джиджи, которой в то время было 28 лет. Камила и Леонардо были в отношениях с 2017 по 2022 год. Они впервые встретились в 2008 году, когда ей было 12 лет, потому что ее мама Лусила Сола была в отношениях с Аль Пачино, его другом.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Ступки полностью обнажилась для откровенной съемки в США.

Ранее Дорофеева в платье без белья снялась в фотосессии в стиле леди.

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