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Супермодель Джіджі Хадід вперше за довгий час вийшла на подіум

30 січня 2024 07:41
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супермодель Джіджі Хадід вперше за довгий час вийшла на подіум
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Джіджі Хадід повернулася на подіум вперше за рік. 28-річна супермодель виглядала приголомшливо в об’ємному кремовому пальто на показі Les Sculptures Jacquemus у Fondation Maeght у паризькому Сен-Поль-Де-Вансі.

Про це пише Daily Mail.

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Повернення на подіум Джіджі Хадід

Це стало її першим показом після паризького шоу Miu Miu у жовтні. Красуня приміряла довге пальто з поясом, з широкими плечима та ефектним лацканом. Доповнила образ кремовою сумочкою та витонченими прикрасами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джіджі скоротила кількість своїх виходів за останні роки після того, як у 2020 році народила доньку Каї від колишнього бойфренда Зейна Маліка. Вона не брала участі в жодному з показів під час Тижня високої моди, а натомість гуляла в Лондоні з бойфрендом Бредлі Купером.

У жовтні між Джіджі та Бредлі зав’язався роман після того, як їх "познайомила" колишня Бредлі Ірина Шейк.

Попри перерву в роботі, життя Джіджі підкидає їй нові сюрпризи. Минулого року модель прилетіла зі США приватним літаком зі своїми друзями в аеропорт Оуена Робертса. Під час процедури митного контролю сумку моделі обшукали вручну, виявивши невелику кількість марихуани. Хадід пояснила, що трава призначена для її особистого користування, але її друзів заарештували за звинуваченням у ввезенні марихуани та приладдя для її куріння. Джерело з оточення моделі розповіло, що марихуану знайшли не в особистій сумці знаменитості, а в багажі одного з друзів, з якими вона подорожувала. Через те, що літак був замовлення на її ім'я, то й відповідальність за весь багаж несе вона.

За кілька годин після інциденту Хадід заспокоїла своїх фанатів, вийшовши на зв'язок у соцмережі.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен втратила найріднішу людину.

Раніше назвали ім'я найкращої моделі 2023 року.

Джіджі Хадід
модель
закордонні зірки
зірки

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