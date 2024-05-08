Невеста Ди Каприо пришла на вечеринку в прозрачном наряде без белья

Модель Витория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria/

Девушка американского актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти была замечена на двух разных вечеринках в Нью-Йорке после посещения звездного Met Gala. 25-летняя модель привлекла внимание, когда она без бюстгальтера в топе прибыла на вечеринку FWRD & Revolve, организованную 31-летней репершей Карди Би.

Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя Виттория была замечена с 49-летним актером на выходных, он не сопровождал ее ни на одну вечеринку. Красавица объединила изысканную водолазку, под которой не было бюстгальтера, с пышной черной мини-юбкой. Позже вечером Витторию заметили, когда она прибыла на 10-ю ежегодную вечеринку Met Gala Ричи Акивы "The After".

Модель Витория Черетти. Фото: BACKGRID

Модель Витория Черетти. Фото: Shutterstock

Виттория и Леонардо были впервые замечены после его романа с 28-летней Джиджи Хадид. Виттория развелась с Маттео Миллери; они поженились в июне 2020 года.

Леонардо Ди Каприо встречался с Камиллой Морроне пять лет, прежде чем разбежаться в 2022 году, лишь спустя несколько месяцев после того, как ей исполнилось 25 лет. Их разрыв укрепил образ Леонардо, согласно которому он никогда публично не встречается с женщинами старше 25 лет.

Камила и Леонардо были в отношениях с 2017 по 2022 год. Они впервые встретились в 2008 году, когда ей было 12 лет, потому что ее мама Лусила Сола была в отношениях с Аль Пачино, его другом.

Напомним, будущая невестка Шварценеггера позировала в откровенной фотосессии. А Виттория Черетти вышла на подиум на модном показе.