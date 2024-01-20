Наречена мільярдера Безоса похизувалась глибоким декольте на урочистому заході
Лоурен Санчес сяяла на червоній доріжці готелю "Беверлі Гілтон" під час нагородження живих легенд авіації. На заході також був присутній принц Гаррі.
Про це пише hellomagazine.com.
Лоурен Санчес вразила гламурним вбранням на світському заході
До Лорен приєднався її наречений Джефф Безос, який пропустив червону доріжку, але сидів з нею всередині. Лорен одягла облягаючу чорну бальну сукню без бретелей у поєднанні з чорними рукавичками довжиною до ліктя, не забула вдягнути й свою обручку, яка, за чутками, коштує понад 2 мільйони доларів.
"Живі легенди авіації раді повідомити, що Лорен Санчес отримає нагороду Залу слави вертикального польоту Еллінга Халворсона на 21-й щорічній церемонії вручення премії "Живі легенди авіації", — повідомили організатори напередодні премії.
"Від лауреата премії "Еммі" журналіста до пілота вертольота та авіаційної бізнес-леді, досягнення Лорен Санчес в авіації та непохитне прагнення просувати жінок у галузі надихають усіх наc", — йдеться у повідомленні.
"Я просто не можу в це повірити!!! Яка це величезна честь бути визнаною Живою легендою авіації. Польоти — це моя пристрасть, і це справді така честь. Ви також не уявляєте, яким щасливим ви зробили мого тата, який був пілотом з дитинства", — коментує Лоурен.
Лорен і Джефф почали зустрічатися в 2019 році після багатьох років дружби. У 2023 році він зробив пропозицію, коли вони були у відпустці на його суперяхті вартістю 500 мільйонів доларів.
"Коли він відкрив коробку, я, здається, трохи втратила свідомість", — сказала вона Vogue. Потім Лорен розповіла, що Джефф просто сховав каблучку під її подушку.
39-річний принц Гаррі з’явився на заході сам. Були чутки, що його дружина Меган, герцогиня Сассекська, приєдналася до нього на заході, пропустивши червону доріжку.
Нагадаємо, наречена мільярдера Безоса показала пишні форми у прозорій сукні.
Раніше найдорожча акторка привела красуню-доньку у мінісукні на гламурний захід.
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