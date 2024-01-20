Наречена мільярдера Безоса похизувалась глибоким декольте на урочистому заході

Лорен Санчес. Фото: Reuters

Лоурен Санчес сяяла на червоній доріжці готелю "Беверлі Гілтон" під час нагородження живих легенд авіації. На заході також був присутній принц Гаррі.

Про це пише hellomagazine.com.

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До Лорен приєднався її наречений Джефф Безос, який пропустив червону доріжку, але сидів з нею всередині. Лорен одягла облягаючу чорну бальну сукню без бретелей у поєднанні з чорними рукавичками довжиною до ліктя, не забула вдягнути й свою обручку, яка, за чутками, коштує понад 2 мільйони доларів.

Лорен Санчес. Фото: Reuters

Лорен Санчес. Фото: Reuters

"Живі легенди авіації раді повідомити, що Лорен Санчес отримає нагороду Залу слави вертикального польоту Еллінга Халворсона на 21-й щорічній церемонії вручення премії "Живі легенди авіації", — повідомили організатори напередодні премії.

"Від лауреата премії "Еммі" журналіста до пілота вертольота та авіаційної бізнес-леді, досягнення Лорен Санчес в авіації та непохитне прагнення просувати жінок у галузі надихають усіх наc", — йдеться у повідомленні.

"Я просто не можу в це повірити!!! Яка це величезна честь бути визнаною Живою легендою авіації. Польоти — це моя пристрасть, і це справді така честь. Ви також не уявляєте, яким щасливим ви зробили мого тата, який був пілотом з дитинства", — коментує Лоурен.

Лорен і Джефф почали зустрічатися в 2019 році після багатьох років дружби. У 2023 році він зробив пропозицію, коли вони були у відпустці на його суперяхті вартістю 500 мільйонів доларів.

"Коли він відкрив коробку, я, здається, трохи втратила свідомість", — сказала вона Vogue. Потім Лорен розповіла, що Джефф просто сховав каблучку під її подушку.

39-річний принц Гаррі з’явився на заході сам. Були чутки, що його дружина Меган, герцогиня Сассекська, приєдналася до нього на заході, пропустивши червону доріжку.

Нагадаємо, наречена мільярдера Безоса показала пишні форми у прозорій сукні.

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