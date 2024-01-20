Невеста миллиардера Безоса похвасталась глубоким декольте на торжественном мероприятии
Лоурен Санчес сияла на красной дорожке гостиницы "Беверли Хилтон" во время награждения живых легенд авиации. На мероприятии также присутствовал принц Гарри.
Об этом пишет hellomagazine.com.
Лоурен Санчес поразила гламурным нарядом на светском мероприятии
К Лорен присоединился ее жених Джефф Безос, пропустивший красную дорожку, но сидевший с ней внутри. Лорен надела облегающее черное бальное платье без бретелей в сочетании с черными перчатками длиной до локтя, не забыла и надеть свое обручальное кольцо, которое, по слухам, стоит более 2 миллионов долларов.
"Живые легенды авиации рады сообщить, что Лорен Санчес получит награду Зала славы вертикального полета Эллинга Халворсона на 21-й ежегодной церемонии вручения премии "Живые легенды авиации", — сообщили организаторы в преддверии премии.
"От лауреата премии "Эмми" журналиста до пилота вертолета и авиационной бизнес-леди, достижения Лорен Санчес в авиации и неуклонное стремление продвигать женщин в отрасли вдохновляют всех нас", — говорится в сообщении.
"Я просто не могу в это поверить!!! Какая это огромная честь быть признанной Живой легендой авиации. Полеты — это моя страсть, и это действительно такая честь. Вы также не представляете, каким счастливым вы сделали моего папу, какой был пилот с детства", — комментирует Лоурен.
Лорен и Джефф начали встречаться в 2019 году после многих лет дружбы. В 2023 году он сделал предложение, когда они находились в отпуске на его суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов.
"Когда он открыл коробочку, я, кажется, немного потеряла сознание", — сказала она Vogue. Затем Лорен рассказала, что Джефф просто спрятал кольцо под ее подушку.
39-летний принц Гарри появился на мероприятии сам. Были слухи, что его супруга Меган, герцогиня Сассекская, присоединилась к нему на вечере, пропустив красную дорожку.
Напомним, невеста миллиардера Безоса показала пышные формы в прозрачном платье.
Ранее самая дорогая актриса привела красавицу-дочку в мини-платье на гламурное мероприятие.
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