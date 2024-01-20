Невеста миллиардера Безоса похвасталась глубоким декольте на торжественном мероприятии

Лорен Санчес. Фото: Reuters

Лоурен Санчес сияла на красной дорожке гостиницы "Беверли Хилтон" во время награждения живых легенд авиации. На мероприятии также присутствовал принц Гарри.

Об этом пишет hellomagazine.com.

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К Лорен присоединился ее жених Джефф Безос, пропустивший красную дорожку, но сидевший с ней внутри. Лорен надела облегающее черное бальное платье без бретелей в сочетании с черными перчатками длиной до локтя, не забыла и надеть свое обручальное кольцо, которое, по слухам, стоит более 2 миллионов долларов.

Лорен Санчес. Фото: Reuters

Лорен Санчес. Фото: Reuters

"Живые легенды авиации рады сообщить, что Лорен Санчес получит награду Зала славы вертикального полета Эллинга Халворсона на 21-й ежегодной церемонии вручения премии "Живые легенды авиации", — сообщили организаторы в преддверии премии.

"От лауреата премии "Эмми" журналиста до пилота вертолета и авиационной бизнес-леди, достижения Лорен Санчес в авиации и неуклонное стремление продвигать женщин в отрасли вдохновляют всех нас", — говорится в сообщении.

"Я просто не могу в это поверить!!! Какая это огромная честь быть признанной Живой легендой авиации. Полеты — это моя страсть, и это действительно такая честь. Вы также не представляете, каким счастливым вы сделали моего папу, какой был пилот с детства", — комментирует Лоурен.

Лорен и Джефф начали встречаться в 2019 году после многих лет дружбы. В 2023 году он сделал предложение, когда они находились в отпуске на его суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов.

"Когда он открыл коробочку, я, кажется, немного потеряла сознание", — сказала она Vogue. Затем Лорен рассказала, что Джефф просто спрятал кольцо под ее подушку.

39-летний принц Гарри появился на мероприятии сам. Были слухи, что его супруга Меган, герцогиня Сассекская, присоединилась к нему на вечере, пропустив красную дорожку.

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