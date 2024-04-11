Наречена мільярдера Безоса у прозорому корсеті приголомшила появою у резиденції Байдена

Лорен Санчес та Джефф Безос. Фото: Reuters

Лорен Санчес приєдналася до свого нареченого Джеффа Безоса на зірковій вечері в Білому домі. 54-річна красуня одягла на захід червону мереживно-атласну сукню з відкритими плечима Rasario та корсет за 2200 доларів.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ефектний вихід Безоса з нареченою

Безос прийшов у чорному смокінгу, а його коханого здійняла фурор у резиденції Байдена. Про те, що Санчес і Безос почали зустрічатися, вперше стало відомо у січні 2019 року, коли вони обидва були одружені з іншими людьми.

Лорен Санчес та Джефф Безос. Фото: Reuters

Незабаром Безос розлучився з Маккензі Скотт, яка була його дружиною понад 25 років і матір'ю його чотирьох дітей, а Санчес залишила свого колишнього чоловіка Патріка Вайтселла. Вайтселл, виконавчий голова розважального агентства Endeavour, познайомив її з Безосом.

У травні того ж року вони вперше разом з’явилися на публіці, а через чотири роки у травні 2023 року вони заручилися. В інтерв’ю, опублікованому в листопадовому номері Vogue, майбутня наречена розповіла про момент, коли Безос попросив її вийти за нього заміж.

Вона пригадала, як він поставив це питання на своїй яхті після того, як вони разом насолоджувалися романтичною вечерею під зірками. Безос сховав обручку з рожевим діамантом під подушку, і вона зізналася, що ледь не втратила свідомості, коли побачила її.

Нагадаємо, Джефф Безос сходив із нареченою на вечірку. А Крістіна Агілера похизувалась фігурою у корсеті.