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Наречена мільярдера Безоса у прозорому корсеті приголомшила появою у резиденції Байдена

11 квітня 2024 10:03
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Оля Мазур
Редактор
Наречена мільярдера Безоса у прозорому корсеті приголомшила появою у резиденції Байдена
Лорен Санчес та Джефф Безос. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Лорен Санчес приєдналася до свого нареченого Джеффа Безоса на зірковій вечері в Білому домі. 54-річна красуня одягла на захід червону мереживно-атласну сукню з відкритими плечима Rasario та корсет за 2200 доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Безос прийшов у чорному смокінгу, а його коханого здійняла фурор у резиденції Байдена. Про те, що Санчес і Безос почали зустрічатися, вперше стало відомо у січні 2019 року, коли вони обидва були одружені з іншими людьми.

 

Наречена мільярдера Безоса у прозорому корсеті приголомшила появою у резиденції Байдена - фото 1
Лорен Санчес та Джефф Безос. Фото: Reuters

Незабаром Безос розлучився з Маккензі Скотт, яка була його дружиною понад 25 років і матір'ю його чотирьох дітей, а Санчес залишила свого колишнього чоловіка Патріка Вайтселла. Вайтселл, виконавчий голова розважального агентства Endeavour, познайомив її з Безосом.

У травні того ж року вони вперше разом з’явилися на публіці, а через чотири роки у травні 2023 року вони заручилися. В інтерв’ю, опублікованому в листопадовому номері Vogue, майбутня наречена розповіла про момент, коли Безос попросив її вийти за нього заміж.

Вона пригадала, як він поставив це питання на своїй яхті після того, як вони разом насолоджувалися романтичною вечерею під зірками. Безос сховав обручку з рожевим діамантом під подушку, і вона зізналася, що ледь не втратила свідомості, коли побачила її.

Нагадаємо, Джефф Безос сходив із нареченою на вечірку. А Крістіна Агілера похизувалась фігурою у корсеті.

Джефф Безос
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

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