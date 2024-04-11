Невеста миллиардера Безоса в прозрачном корсете ошеломила появлением в резиденции Байдена

Лорен Санчес и Джефф Безос. Фото: Reuters

Лорен Санчес присоединилась к своему жениху Джеффу Безосу на звездном ужине в Белом доме. 54-летняя красавица надела на мероприятие красное кружевно-атласное платье с открытыми плечами Rasario и корсет за 2200 долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Безос пришел в черном смокинге, а его возлюбленного произвела фурор в резиденции Байдена. О том, что Санчес и Безос начали встречаться впервые стало известно в январе 2019 года, когда они оба были в браке с другими людьми.

Лорен Санчес и Джефф Безос. Фото: Reuters

Вскоре Безос расстался с Маккензи Скотт, которая была его супругой более 25 лет и матерью его четырех детей, а Санчес покинула своего бывшего супруга Патрика Уайтселла. Уайтселл, исполнительный глава развлекательного агентства Endeavour, познакомил ее с Безосом.

В мае того же года они впервые вместе появились на публике, а четыре года спустя в мае 2023 года они обручились. В интервью, опубликованном в ноябрьском номере Vogue, будущая невеста рассказала о моменте, когда Безос попросил выйти за него замуж.

Она вспомнила, как он задал этот вопрос на своей яхте после того, как они вместе наслаждались романтическим ужином под звездами. Безос спрятал обручальное кольцо с розовым бриллиантом под подушку, и она призналась, что чуть не потеряла сознание, когда увидела его.

Напомним, Джефф Безос сходил с невестой на вечеринку. А Кристина Агилера похвасталась фигурой в корсете.