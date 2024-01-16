Невеста миллиардера Безоса зажгла пышные формы в прозрачном платье

Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес. Фото: BACKGRID

Глава Amazon Джефф Безос и его невеста, бывшая телеведущая Лорен Санчес в откровенном наряде, были замечены после вечеринки. Миллиардер на днях отпраздновал свое 60-летие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара посетила вечеринку Доменико Дольче и Стефано Габбаны в Милане, посвященную выходу новой мужской коллекции Dolce & Gabbana. Репортеры сфотографировали влюбленных, когда онм выходили из машины. На Санчес было прозрачное платье, созданное итальянским модным домом.

Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес. Фото: BACKGRID

Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес. Фото: BACKGRID

Об отношениях Джеффа Безоса и Лорен Санчес стало известно в январе 2019 года. Незадолго до этого миллиардер объявил о разводе с благотворительницей Маккензи Скотт, с которой имеет четырех общих детей. В браке они прожили 25 лет. Предложение выйти за него замуж Джефф сделал Лорен в мае прошлого года. Недавно в интервью Vogue пара рассказала о своих отношениях и планах на свадьбу.

Бизнесмену исполнилось 60 лет, и его невеста отметила этот юбилей трогательным обращением к нему в Instagram. Бывшая телезвезда написала о том, что "смех Джеффа наполняет их дом", и поблагодарила его за то, что он "дает ей повод улыбаться каждый день".

"Посмотрите, кому исполняется 60. С днем рождения, любимый. Сегодня еще один день, когда твой смех наполняет наш дом, и эта твоя улыбка освещает каждую комнату. Желаю тебе простых радостей и тихих минут счастья. Пусть этот год будет наполнен всем, что ты любишь, от спокойных утр до радостных праздников. Я надеюсь, что каждый день приносит тебе бесчисленное количество причин улыбнуться, так же как ты даешь мне повод улыбаться каждый день. Люблю тебя и с днем рождения, моя любовь", — прокомментировала Лорен.

В своих Instagram Stories Лорен рассказала, что они отмечали его день рождения в Париже, Франция. Она опубликовала фото из их гостиничного номера, из окна которого открывается вид на Эйфелеву башню.

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