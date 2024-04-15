Невеста Роберта Паттинсона на звездном фестивале объявила пол их первенца

Певица Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

Певица Сьюки Уотерхаус на фестивале Coachella, который стартовал в городе Индио в Калифорнии 12 апреля, рассказала о подробностях личной жизни. Звезда сказала, что у нее и ее возлюбленного актера Роберта Паттинсона родилась дочь.

Видео признания зрители распространили в сети.

Читайте также:

Невеста Роберта Паттинсона рассказала о важных переменах

Одним из важных моментов прошедших фестивальных дней стало то, что Сьюки Уотерхаус, недавно родившая ребенка от Роберта Паттинсона, объявила прямо со сцены, что стала мамой девочки.

"Может быть, некоторые из вас в курсе, что в моей жизни недавно произошли большие изменения. Я люблю потрясающих женщин и счастлива, что теперь у меня есть моя собственная потрясающая леди и что я встретила любовь всей моей жизни!", — поделилась радостью певица.

Звезда подтвердила, что она родила ребенка в начале этого месяца, когда поделилась фотографией, на которой Сьюки держит ребенка на руках.

Имя дочери и точную дату рождения она пока не раскрыла.

Голливудская пара вместе с 2018 года, и держала свои отношения в секрете.

Сьюки объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре, где она продемонстрировала свой немалый животик.

Напомним, Сьюки Уотерхаус впервые показала ребенка. А раньше звезда Малефисенты сменила имидж.