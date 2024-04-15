Невеста Роберта Паттинсона на звездном фестивале объявила пол их первенца
Певица Сьюки Уотерхаус на фестивале Coachella, который стартовал в городе Индио в Калифорнии 12 апреля, рассказала о подробностях личной жизни. Звезда сказала, что у нее и ее возлюбленного актера Роберта Паттинсона родилась дочь.
Видео признания зрители распространили в сети.
Невеста Роберта Паттинсона рассказала о важных переменах
Одним из важных моментов прошедших фестивальных дней стало то, что Сьюки Уотерхаус, недавно родившая ребенка от Роберта Паттинсона, объявила прямо со сцены, что стала мамой девочки.
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"Может быть, некоторые из вас в курсе, что в моей жизни недавно произошли большие изменения. Я люблю потрясающих женщин и счастлива, что теперь у меня есть моя собственная потрясающая леди и что я встретила любовь всей моей жизни!", — поделилась радостью певица.
Звезда подтвердила, что она родила ребенка в начале этого месяца, когда поделилась фотографией, на которой Сьюки держит ребенка на руках.
Имя дочери и точную дату рождения она пока не раскрыла.
Голливудская пара вместе с 2018 года, и держала свои отношения в секрете.
Сьюки объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре, где она продемонстрировала свой немалый животик.
Напомним, Сьюки Уотерхаус впервые показала ребенка. А раньше звезда Малефисенты сменила имидж.
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