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Невеста Роналду похвасталась роскошным бюстом в рекламе модного бренда

1 февраля 2024 06:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Невеста Роналду похвасталась роскошным бюстом в рекламе модного бренда
Джорджинна Родригез. Фото: instagram.com/guess/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Невеста и мама детей Криштиану Роналду Джорджина Родригез в прошлом году стала лицом марки GUESS. Бренд поделился новым промо будущей коллекции.

Видео появилось на официальном YouTube канале марки.

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Джорджина недавно рассказала, что хотела, чтобы ее жизненная история стала примером для других. Звезда в новой рекламе примерила множество роскошных нарядов и продемонстрировала свои пышные формы.

 

"Прогуляйтесь вместе с Джординой Родригез по прекрасному саду, полному свежих цветов, ностальгии и весенней роскоши вне времени", — призывают в соцсетях марки, рекламируя весеннюю коллекцию одежды.

Поклонники отметили красоту Джорждины и то, что наконец-то для рекламных кампаний приглашают женщин с реальными фигурами.

"Наконец-то представлены настоящие женщины, а не слишком худые. Какая королева".

"Она так прекрасна".

"Дива", — восхищаются подписчики.

Джорджина Родригез уже много лет в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. У Джорджины от Криштиану двое биологических детей — Алана Мартина и Белла, которых они родили в апреле прошлого года, и трое усыновленных.

Напомним, соблазнительная Тина Кароль устроила фотосессию в платье на обнаженное тело.

Ранее невеста Роналду подчеркнула пышные формы кружевным мини.

Криштиану Роналду
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