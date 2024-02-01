Невеста Роналду похвасталась роскошным бюстом в рекламе модного бренда
Невеста и мама детей Криштиану Роналду Джорджина Родригез в прошлом году стала лицом марки GUESS. Бренд поделился новым промо будущей коллекции.
Видео появилось на официальном YouTube канале марки.
Невеста Роналду стала лицом новой коллекции GUESS
Джорджина недавно рассказала, что хотела, чтобы ее жизненная история стала примером для других. Звезда в новой рекламе примерила множество роскошных нарядов и продемонстрировала свои пышные формы.
"Прогуляйтесь вместе с Джординой Родригез по прекрасному саду, полному свежих цветов, ностальгии и весенней роскоши вне времени", — призывают в соцсетях марки, рекламируя весеннюю коллекцию одежды.
Поклонники отметили красоту Джорждины и то, что наконец-то для рекламных кампаний приглашают женщин с реальными фигурами.
"Наконец-то представлены настоящие женщины, а не слишком худые. Какая королева".
"Она так прекрасна".
"Дива", — восхищаются подписчики.
Джорджина Родригез уже много лет в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. У Джорджины от Криштиану двое биологических детей — Алана Мартина и Белла, которых они родили в апреле прошлого года, и трое усыновленных.
Напомним, соблазнительная Тина Кароль устроила фотосессию в платье на обнаженное тело.
Ранее невеста Роналду подчеркнула пышные формы кружевным мини.
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