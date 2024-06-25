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Наречена Стетхема похизувалась ідеальним тілом у прозорій білизні

25 червня 2024 15:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Стетхема похизувалась ідеальним тілом у прозорій білизні
Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у ​​фотосесії у білизні колекції від Marks and Spencer. 37-річна модель продемонструвала свою приголомшливу фігуру, вдягнувшись у темно-синій прозорий комплект із квітковим принтом.

Про це пише Daily Mail.

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Розі, яка з підліткового віку займається моделінгом, приміряла спокусливе вбрання та підкреслила свою природну красу легким макіяжем. Розі вже приміряла бузкову білизну з тієї самої колекції Marks and Spencer.

 

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: Marks & Spencer

 

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: Marks & Spencer

 

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: Marks & Spencer

 

Розі Гантінгтон-Вайтлі вже давно у стосунках із зіркою бойовиків актором Джейсоном Стетхемом. Знаменитості вперше почали зустрічатися в 2009 році і мають двох дітей, шестирічного сина Джека та дворічну дочку Ізабеллу. Пара ще не одружилася, але оголосила про заручини після того, як Розі засвітила свою вражаючу діамантову каблучку на "Золотому глобусі" 2016 року.

За словами джерела, близького до пари, вони "на одній хвилі", коли справа доходить до їхніх стосунків, незважаючи на помітну різницю у віці.

Джерело наполягало, що Розі та Джейсон одного разу "одружаться", але поспішати не варто.

Нагадаємо, вагітна дружина Джастіна Бібера знялась з нагоди річниці заснування свого бренду. А раніше Ешлі Грем прикрасила обкладинку модного журналу.

Джейсон Стейтем
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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