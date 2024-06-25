Невеста Стэтхема похвасталась идеальным телом в прозрачном белье

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Модель Рози Гантингтон-Уайтли снялась в фотосессии в белье коллекции от Marks and Spencer. 37-летняя модель продемонстрировала свою потрясающую фигуру, нарядившись в темно-синий прозрачный комплект с цветочным принтом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рози, которая с подросткового возраста занимается моделингом, примерила соблазнительный наряд и подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем. Рози уже примеряла сиреневое белье из той же коллекции Marks and Spencer.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marks & Spencer

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marks & Spencer

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marks & Spencer

Рози Хантингтон-Уайтли уже давно в отношениях со звездой боевиков актером Джейсоном Стэтхэмом. Пара впервые начала встречаться в 2009 году и имеет двоих детей, шестилетнего сына Джека и двухлетнюю дочь Изабеллу. Знаменитости еще не поженились, но объявили о помолвке после того, как Рози засветила свое впечатляющее бриллиантовое обручальное кольцо на "Золотом глобусе" 2016 года.

По словам источника, близкого к паре, они "на одной волне", когда дело доходит до их отношений, несмотря на заметную разницу в возрасте.

Источник настаивал, что Рози и Джейсон однажды "поженятся", но спешить не стоит.

Напомним, беременная супруга Джастина Бибера снялась по случаю годовщины основания своего бренда. А раньше Эшли Грэм украсила обложку модного журнала.